LOS MONTESINOS
La Generalitat autoriza la planta solar de TM en Lo Vigo en Los Montesinos con la oposición del Ayuntamiento
La instalación sobre 449.000 metros cuadrados junto al cruce de la carretera de Algorfa contará con 24.000 paneles solares, una potencia instalada de 14 megavatios y una inversión de 4 millones de euros
TM Renovables Energía Las Moreras ha obtenido la autorización administrativa de la Generalitat para la construcción de una planta solar en el paraje de Lo Vigo, en Los Montesinos, con una potencia instalada de 14,6 megavatios.
El proyecto prevé ocupar 449.000 metros cuadrados vallados: 75.000 serán los que asuman las 24.385 módulos fotovoltaicos previstos. La inversión supera los cuatro millones de euros de presupuesto en el que, además, se incluye el tendido eléctrico subterráneo para entregar la energía en la subestación de Rojales, con casi seis kilómetros de longitud y que afecta también a los términos de Algorfa, Almoradí y Rojales.
Uso agrícola
La planta se ubica en unos terrenos de uso agrícola en plena explotación de naranjos y limoneros junto a la CV-940 que une Los Montesinos con la rotonda de la autovía Alicante-Cartagena y la CV-95, justo a la altura de la rotonda de la carretera de La Finca-Algorfa donde la misma empresa tiene una nave de comercialización de productos agrícolas. El suelo se encuentra a menos de tres kilómetros del casco urbano de Los Montesinos.
La autorización llega tras una larga tramitación que se remonta al año 2020, pero tuvo que ser modificada de forma sustancial por el promotor con la reubicación del suelo afectado, al tener impacto sobre el bien de relevancia local del Molino de los Corteses. Un bien patrimonial prácticamente desconocido para la población de Los Montesinos, con muchos problemas de conservación e inaccesible a los visitantes porque se ecuentra ubicado en el centro de una finca agrícola privada y vallada.
Un decreto que sirve de poco
El Ayuntamiento de Los Montesinos alegó en contra del proyecto definitivo en un rechazo al que la Generalitat porque se basa en un acuerdo plenario en contra de la instalación de plantas solares en todo el términno municipal elaborada con escaso soporte jurídico y que fue tramitada por el equipo de Gobierno del PSOE, para salvar la presión vecinal sobre la compra de suelos para proyectos de renovables, frente al interés de otros propietarios en que tengan otros usos, no únicamente agrícolas.
Los más de 400.000 metros cuadrados que ya no se emplearán para la producción agrícola tienen dotación de agua del trasvase Tajo-Segura, el río Segura y la depuradora de Guardamar a través de la Comunidad de Regantes de la Margen Derecha.
Parque natural y suelos de alta capacidad
También presentó alegaciones de carácter ambiental la Asociación de Amigos de los Humedales del Sur de Alicante que cuestiona la pérdida de suelos de alta capacidad agrícola, además de la afección de la planta a la cuenca vertiente de la laguna de Torrevieja. Los suelos están muy cerca del límite del parque natural de las lagunas de Torrevieja y La Mata y zona de amortiguación de impactos.
La misma división de energías renovables de TM tiene autorizados otros proyectos de similar envergadura muy cerca, en los municipios de Algorfa y Almoradí, en el entorno del área natural del Hoyo Serrano, como ha avanzado INFORMACIÓN. Es es el caso de Lo Capitán, autorizado a principios de este mes de agosto, o de las Lomas de la Juliana, que también están autorizados por la administración autonómica.
Estos suelos y otros fueron adquiridos a principios de los años 2000 por distintas empresas inmobiliarias cuyas expectativas urbanísticas decayeron con los requisitos ambientales de la administración y la crisis del ladrillo.
Las plantas solares han sido, junto a la explotación agrícola intensiva, una forma de diversificar aquella inversión.
