Los pequeños dragones azules ya se cuentan por docenas en las playas de Guardamar este sábado

Los servicios de socorrismo han dejado de contar este sábado el número de dragones azules (Glaucus atlanticus) que están arribando a la orilla del litoral de Guardamar. Porque este sábado, tras decretar el cierre de las playas ayer viernes a última hora y reabrirlas a primera hora ha tenido que izar la bandera roja de nuevo por la tarde al comprobar la gran cantidad de avisos que han recibido de los bañistas durante toda la tarde de este sábado, incluido hallazgos realizados por niños en la orilla.

El alcalde José Luis Sáez ha indicado que la situación se identifica ya con una ribazón de esta especie a la costa y por lo tanto la alerta mantenida durante toda la jornada. Pero, y es importante, se ha producido ninguna picadura aunque el Ayuntamiento prefiere mantener la alerta y la bandera roja izada. Sáez ha incidido en su último mensaje en redes sociales en mantener una especial prevención con los niños y los paseos por la orilla de la playa.

La decisión afecta a los once kilómetros de litoral entre el límite con Torrevieja y el término de Elche.

En Torrevieja también, pero con bandera amarilla

Como era de esperar el dragón azul ha llegado a la playa de La Mata, en Torrevieja, que linda con el litoral guardamarenco, donde se ha izado la bandera amarilla de precaución por medusas -sin que el Ayuntamiento torrevejense, que sigue sin ofrecer información de precaución para los bañistas sobre el molusco urticante haya comunidado en sus redes sociales que el motivo de la bandera amarilla es el dragón azul-.

El concejal de Playas de Torrevieja, Antonio Vidal, ha señalado este sábado que los servicios de socorrismo están vigilantes en todo momento desde el pasado miércoles en el litoral torrevejense para el caso de que se produjeran novedades.

También recordó que los servicios de limpieza también realizan esa labor de vigilancia porque hay muchos orperarios que retiran residuos a mano a primera hora y pueden detectar la presencia del dragón azul con la mar en calma a primera hora.

Vidal quiso hacer algunas matizaciones. "En Torrevieja son pocos y ejemplares muy pequeños. Estamos al tanto todo el tiempo pero no hemos querido tomar más medidas porque, afortunadamente, no hay presencia de medusas urticantes ni carabelas portuguesas, que es de lo que se alimenta el dragón azul, y por lo tanto, el peligro de las picaduras es mucho menor", señaló, insistiendo, no obstante, en que el Ayuntamiento está vigilante.

¿Qué hacemos?

La de mantener la bandera roja izada, con la prohibición del baño, no es sencilla. No se ha producido picadura alguna desde que se detectaron los pequeños dragones azules, apenas cuatro centímetros de longitud como máximo, el pasado miércoles. Ni presencia de carabela portuguesa, de la que se alimentan los dragones azules, y que es la que realmente hace peligrosa la picadura de estos moluscos. De hecho, con carabela portuguesa Torrevieja sí ha llegado a cerrar las playas al baño.

Reabren al baño las playas de Guardamar tras la aparición de dos ejemplares de dragón azul / Áxel Álvarez

El Ayuntamiento guardamarenco prohibió el baño el pasado miércoles sobre la seis de la tarde después de que hubieran sido hallados dos ejemplares de este pequeño y llamativo molusco azul varados en la orilla junto a la playa de Vivers.

El cierre se prolongó hasta las doce de la mañana del jueves, con lo que apenas afectó realmente a la jornada de baño con vigilancia de socorrismo, que comienza a las once. Pero esta medida preventiva se ha vuelto a adoptar este viernes sobre las siete menos diez de la tarde, coincidiendo también con el fin de la jornada de los socorristas. Ha reabierto con bandera amarilla durante buena parte de la jornada y después ha vuelto a izar la roja.

Bandera roja por los dragones azules en la playa de Guardamar / Áxel Álvarez

La decisión afecta al baño en unas playas a las que acuden miles de personas durante estas jornadas de agosto, cuando el municipio de Guardamar se encuentra en su máximo nivel de ocupación turística, sobre todo turismo de tipo familiar. Para el resto de actividades, sin embargo, siguen abiertas para el disfrute del ocio veraniego. No están cerradas físicamente y la advertencia se centra en el baño.

Seguridad y prudencia

El alcalde José Luis Sáez quiso subrayar que la bandera roja se iza por un criterio de prudencia y seguridad. "Hemos comprobado que la decisión en otros municipios es cerrar con la aparición de solo tres o cuatro ejemplares. Hay que pensar en las consecuencias de una picadura en niños muy pequeños o en personas mayores con patologías que son más vulnerables y pueden sufrir efectos adversos", remarcó a INFORMACIÓN. De hecho, los más pequeños ya están empezando a naturalizar la presencia del "bicho", y algunos de los avisos de este sábado se han producido al atraparlos en cubos de playa, pese a que lo menos recomendable es entrar en contacto con el molusco.

Sáez señaló que asume la responsabilidad de la decisión que adopta como máximo responsable del municipio tras analizar la situación.

¿Qué hacer si ves uno? Estas son las recomendaciones que está difundiendo el Ayuntamiento de Guardamar en sus redes sociales. - No lo toques, ni con guantes. - Avisa a socorristas o autoridades. - Si te pica, enjuaga con agua salada y acude al puesto de socorro o centro de salud. De momento y hasta nueva comunicación prohibido el baño.

En este sentido, y sobre el debate abierto sobre la peligrosidad del dragón azul, el primer edil dijo que siempre depende de lo que haya ingerido. Si su presa son otras medusas urticantes e incluso la carabela portuguesa, puede ser "muy peligrosa", advierte, y provocar un cuadro "muy grave" en personas especialmente sensibles a reacciones alérgicas o con patologías previas. Y recordó que la cautela se extrema pensando en este riesgo potencial.

Imagen los ejemplares encontrados este viernes en la playa de Les Ortigues de Guardamar / AYUNTAMIENTO DE GUARDAMAR

El medio centenar de efectivos con los que cuenta en Guardamar la empresa de socorrismo, los agentes de la policía local, ambos movilizados con quads, y el personal de la empresa municipal de limpieza de playas, seguirán atentos en las próximas horas para vigilar la presencia de dragones azules y evitar que los usuarios de las playas se bañen. Las advertencias se recuerdan también haciendo uso de la megafonía.

Torrevieja

Por su parte, el jueves por la tarde se localizaron dos ejemplares muertos de este pequeño animal acuático que se alimenta de medusas en el extremo sur de la playa de La Mata de Torrevieja, en la avenida del Agua, junto a Cabo Cervera, en la zona más concurrida de esta playa. Y otros tantos en la jornada de este sábado

El Ayuntamiento torrevejense, al contrario que el guardamarenco, ha optó el jueves por no tomar medidas. Y ha izado la bandera amarilla de precaución este sábado.

El municipio torrevejense no ha difundido ni el jueves ni este sábado el hallazgo en su playa más grande.

¿No tan peligrosa?

El Glaucus atlanticus es un nudibranquio que apenas mide 4 centímetros, que presenta un intenso azul metálico y formas que recuerdan a un dragón mitológico.

Sin embargo, se alimenta de medusas, como la carabela portuguesa, de las que extrae sus células urticantes y las acumula en su organismo potenciando así su capacidad de causar dolorosas reacciones en el ser humano.

En la provincia de Alicante apareció tras tres siglos sin haber sido documentada en el verano de 2021. Luego en 2023. Esa frecuencia parece indicativo la presencia del animal, que se cuela por el estrecho de Gibraltar, al igual que las carabelas, de aguas tropicales podría ser mayor desde ahora.

Mientras que la recta final del mes de agosto en las playas de la Vega Baja va camino de convertirse en la de los "dragones azules" se abre el debate sobre su peligrosidad real, mayor que las medusas urticantes habituales en el Mediterráneo, pero no tan peligrosa como se está informando, según intentan matizar, algunos expertos, sobre todo porque no se ha observado la presencia de carabela portuguesa en esta temporada, otra especie rara en el Mediterráneo de la que se alimenta.