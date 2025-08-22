Guardamar vuelve a prohibir el baño en todas sus playas al hallar cinco ejemplares más de dragón azul

Bandera roja en todas las playas de Guardamar hasta nuevo aviso. Es lo que ha resuelto el Ayuntamiento a última hora de este viernes tras hallarse otros cinco ejemplares vivos de dragones azules (Glaucus atlanticus) en el litoral guardamarenco.

La decisión afecta a los once kilómetros de litoral entre el límite con Torrevieja y el término de Elche y se ha adoptado tras haber encontrado un ejemplar vivo en la playa Centro, la más concurrida, y otros cuatro en Les Ortigues, un tramo de playa abierta junto a la pinada al sur del casco urbano.

Reabren al baño las playas de Guardamar tras la aparición de dos ejemplares de dragón azul / Áxel Álvarez

El Ayuntamiento guardamarenco prohibió el baño el miércoles al encontrarse dos ejemplares de este pequeño y llamativo molusco azul varados en la orilla junto a la playa de Vivers sobre las seis de la tarde.

El cierre se prolongó hasta las doce de la mañana del jueves, con lo que apenas afectó realmente a la jornada de baño con vigilancia de socorrismo, que comienza a las once. Pero ha regresado este viernes, también cuando el servicio de socorrismo se retiraba, sobre las siete menos diez de la tarde.

Bandera roja por los dragones azules en la playa de Guardamar / Áxel Álvarez

La medida afecta a unas playas a las que acuden miles de personas durante estas jornadas de agosto, con Guardamar en su máximo nivel de ocupación turística. Las playas para el resto de actividades siguen abiertas. No están cerradas físicamente.

Seguridad y prudencia

El alcalde José Luis Sáez quiso subrayar que la bandera roja se iza por un criterio de prudencia y seguridad. "Hemos comprobado que la decisión en otros municipios es cerrar con la aparición de solo tres o cuatro ejemplares. Hay que pensar en las consecuencias de una picadura en niños muy pequeños o en personas mayores vulnerables con patologías", remarcó a INFORMACIÓN.

Sáez señaló que asume la responsabilidad de la decisión que adopta como máximo responsable del municipio tras analizar la situación.

En este sentido, y sobre el debate abierto sobre la peligrosidad del dragón azul, el primer edil dijo que siempre depende de lo que haya ingerido. Si su presa son otras medusas urticantes e incluso la carabela portuguesa, puede ser "muy peligrosa", advierte, y provocar un cuadro "muy grave". Y depende también de las condiciones de la persona que entre en contacto con el molusco.

Imagen los ejemplares encontrados este viernes en la playa de Les Ortigues de Guardamar / AYUNTAMIENTO DE GUARDAMAR

La empresa de socorrismo que cuenta en estos momentos con medio centenar de efectivos, los agentes de la policía local, ambos movilizados con quads, y el perosnal de la empresa municipal de limpieza de playas, seguirán atentos en las próximas horas para vigilar la presencia de dragones azules y evitar que los usuarios de las playas se bañen, también haciendo uso de la megafonía.

Torrevieja

Por su parte, el jueves por la tarde se localizaron dos ejemplares muertos de este pequeño animal acuático que se alimenta de medusas en el extremo sur de la playa de La Mata de Torrevieja, en la avenida del Agua, junto a Cabo Cervera, en la zona más concurrida de esta playa.

El Ayuntamiento torrevejense, al contrario que el guardamarenco, ha optado por no tomar más medidas dado que se trataba de ejemplares aislados y hallados muertos.

El municipio torrevejense no ha difundido el hallazgo en su playa más grande, ni tampoco ha lanzado, de momento, mensaje alguno de prevención.

¿No tan peligrosa?

El Glaucus atlanticus es un nudibranquio que apenas mide 4 centímetros, que presenta un intenso azul metálico y formas que recuerdan a un dragón mitológico.

Sin embargo, se alimenta de medusas, como la carabela portuguesa, de las que extrae sus células urticantes y las acumula en su organismo potenciando así su capacidad de causar dolorosas reacciones en el ser humano.

En la provincia de Alicante apareció tras tres siglos sin haber sido documentada en el verano de 2021. Luego en 2023. Esa frecuencia parece indicativo de que su presencia va a ser mayor.

Mientras que la recta final del mes de agosto en las playas de la Vega Baja va camino de convertirse en la de los "dragones azules" se abre el debate sobre su peligrosidad real, mayor que las medusas urticantes habituales en el Mediterráneo pero no tan peligrosa como se está informando, según intentan matizar, algunos expertos, sobre todo porque no se ha observado la presencia de carabela portuguesa en esta temporada, otra especie rara en el Mediterráneo de la que se alimenta.