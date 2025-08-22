Provia advierte del grave impacto de la subida del ICIO para el sector de la construcción en Orihuela

La patronal de la promoción y construcción de vivienda de la provincia de Alicante (Provia) ha reaccionado con preocupación ante el proyecto de actualización del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) que tiene ultimada el Ayuntamiento de Orihuela y que supone un incremento del impuesto del 60 %.

Provía considera que elevar la carga fiscal al sector promotor sería un error porque resta inversión y empleo en Orihuela y comarca, aumenta el precio final de la vivienda y dificulta su acceso a los jóvenes. Además, genera inseguridad jurídica y "ahuyenta inversión", cuando el sector, sostiene, "ya soporta una presión fiscal y normativa muy elevada". La nueva ordenanza insiste, "coloca a Orihuela en desventaja frente a otros municipios que buscan atraer inversión".

La Asociación de Promotores Inmobiliarios de la provincia de Alicante señala que tal y como está planteado en el nuevo texto que se someterá a aprobación inicial en el pleno de finales de septiembre, y avanzado por INFORMACIÓN, penalizaría la economía y el empleo en Orihuela y comarca. "Con más impuestos habría menos inversión en nuevos proyectos, y eso supondría pérdida de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos", en palabras del secretario general de la organización, Jesualdo Ros.

Vivienda asequible

Para Provía esta subida sustancial del impuesto, con un módulo de referencia que pasará de los 500 euros por metro cuadrado construidos vigente en estos momentos a 797 euros/m2 para todo el término municipal, iría en contra del objetivo de vivienda asequible. "Si aumentan los costes de construcción, inevitablemente se trasladan al precio final de la vivienda, sobre el que además se paga IVA.

Al final, comprar casa sería todavía más difícil para los jóvenes y familias con menos recursos", señala esta asociación que agrupa a las principales empresas promotoras de la provincia, entre ellas las que más proyectos de vivienda turística desarrolla en la Comunidad Valenciana y que tienen Orihuela Costa como una de sus principales zonas de oferta de nueva vivienda.

Para el sector la aprobación de esta modificación, con la que el área de Urbanismo del Ayuntamiento oriolano busca actualizar una ordenanza fiscal congelada desde 2008, generaría "inseguridad jurídica y frenaría la inversión".

Provia remarca que los cambios fiscales repentinos "crean incertidumbre", y los inversores prefieren entornos estables y predecibles antes que "arriesgar en proyectos que pueden dejar de ser rentables".

"El sector ya soporta mucha presión fiscal y normativa. Con tantos impuestos y trámites, añadir más carga podría hacer inviables algunos proyectos", asegura la asociación.

Panorámica aérea de Orihuela Costa, donde se han levantado miles de / Tony Sevilla

En desventaja

Ros indica que la nueva ordenanza pondría a Orihuela en desventaja frente a otros municipios. "Mientras en muchos sitios se buscan medidas para atraer inversión y simplificar procesos, aquí iríamos en sentido contrario, alejando capital y oportunidades hacia otras localidades con políticas más favorables.

Justificación

El concejal de Urbanismo, Matías Ruiz (PP), ingeniero con una larga trayectoria de vinculación al sector privado de promoción de vivienda turística, anunció a principios de 2024, en un pleno ordinario, como recogió INFORMACIÓN, la intención del equipo de Gobierno local de actualizar el impuesto porque, aseguró, el municipio estaba dejando de ingresar del orden de cuatro millones de euros anuales con el actual cálculo. Ahora recauda en torno a tres.

En aquella sesión defendió que la construcción de vivienda nueva en la costa de Orihuela cuesta 1.200 euros el metro cuadrado, 700 más de lo que fija el actual precio de referencia, y negó que la modificación sea una subida, es una "actualización a los precios reales del mercado porque estamos dejando de recaudar mucho dinero en beneficio del promotor inmobiliario". Fue más allá y se expresó en términos poco habituales para el respaldo que la administración local ofrece al sector de la construcción de vivienda turística asegurar que los promotores "obtienen un gran beneficio en su actividad empresarial».

La verificación de que un promotor ha pagado la tasa correspondiente al ICIO es imprescindible para que obtenga la licencia de obra mayor. Sin ese requisito, o al menos con un anticipo del abono, -no debería- comenzar las obras porque tampoco contaría con todos los requisitos de la licencia.

A pleno

El texto de la nueva ordenanza ha sido trasladado por el equipo de Gobierno a los grupos de la oposición del PSOE, Ciudadanos y Cambiemos. La aprobación provisional podría abordarse en el pleno ordinario de finales de septiembre y la definitiva, en octubre o noviembre, en función del periodo de alegaciones.