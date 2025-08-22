El PSOE de Torrevieja advierte del riesgo de convivir con gallinas en libertad sin control veterinario

El PSOE de Torrevieja ha advertido en un comunicado de prensa del riesgo que, a su juicio, entraña para los ciudadanos convivir con gallinas en libertad sin control veterinario.

Bárbara Soler, portavoz del grupo municipal socialista, ha insistido en que, a pesar de que esta noticia haya sido recogida por todos los medios de comunicación como una "divertida anécdota", la presencia "de gran cantidad de gallináceas en nuestras calles presenta un riesgo para la salud y para la circulación de los vehículos".

Parque de las Naciones

Esta problemática tiene su origen en la suelta de varios ejemplares en el Parque de las Naciones por parte del entonces equipo de gobierno del Partido Popular tras la inauguración de ese espacio en los años 90.

En palabras de la portavoz socialista, “muy pronto abandonaron el parque por la puerta principal y colonizaron grandes espacios del municipio, en los que ya suponen un problema de salud pública, de limpieza y de seguridad vial”.

Décadas

Según Soler, la falta de intervención durante más de veinticinco años ha propiciado que su número haya crecido de forma descontrolada y que ahora sea mucho más complicado -y más caro- poder retirarlas y reubicarlas. Algo que debe hacerse, señala, “con el máximo respeto para las aves”.

“Más allá de que a la mayoría nos encanta verlas pasear con sus pollitos y despertarnos con el cacareo de los gallos”, explica la portavoz, “lo cierto es que estas aves no están sometidas a control veterinario alguno y suponen un riesgo reconocido por los profesionales del sector que desconoce gran parte de la población”.

Gallináceas

No resulta difícil que las heces de las gallináceas llegaran al agua de alguna de las fuentes del municipio, pudiendo resultar en brotes de salmonela o, incluso, podrían darse brotes de gripe aviar como ha ocurrido recientemente en otros puntos de la geografía española. “Son temas muy serios” ha manifestado Soler, “y deben abordarse de forma firme”.

La socialista ha insistido en que, además, no se está cumpliendo la Ley 8/2003, de sanidad animal, porque los ejemplares no están registrados a pesar de ser responsabilidad del Ayuntamiento y tiene que existir una gestión higiénica de residuos que “brilla por su ausencia”, dando lugar a puntos insalubres cercanos a muchos negocios.

Cada vez más lejos

Mientras tanto, mantienen los socialistas, el objetivo de encontrar un lugar para estas gallinas y gallos parece estar cada vez más lejos, pues ni estas ni sus huevos son aptas para consumo humano y se estima que ya existen unos 700 ejemplares que deberían reubicarse para ser mantenidas en otro lugar. Un lugar que, según el contrato ofrecido por el Ayuntamiento, debe proporcionar la empresa adjudicataria.

“Lo único cierto hasta el momento es que esta es una situación creada por el PP, tanto por la suelta de las aves como por su inacción durante 25 años, y que el contrato para la retirada de las mismas y su reubicación nos va a costar 16.000 euros más IVA, si es que conseguimos que alguna empresa muestre interés, porque de momento las gallinas van ganando 1-0 a la gestión de los populares”, ha recordado Soler.