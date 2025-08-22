TORREVIEJA
El PSOE de Torrevieja advierte del riesgo de convivir con gallinas en libertad sin control veterinario
Los socialistas recuerdan que el origen del problema está en la suelta municipal de ejemplares en el Parque de las Naciones y urge a que se resuelva
El PSOE de Torrevieja ha advertido en un comunicado de prensa del riesgo que, a su juicio, entraña para los ciudadanos convivir con gallinas en libertad sin control veterinario.
Bárbara Soler, portavoz del grupo municipal socialista, ha insistido en que, a pesar de que esta noticia haya sido recogida por todos los medios de comunicación como una "divertida anécdota", la presencia "de gran cantidad de gallináceas en nuestras calles presenta un riesgo para la salud y para la circulación de los vehículos".
Parque de las Naciones
Esta problemática tiene su origen en la suelta de varios ejemplares en el Parque de las Naciones por parte del entonces equipo de gobierno del Partido Popular tras la inauguración de ese espacio en los años 90.
En palabras de la portavoz socialista, “muy pronto abandonaron el parque por la puerta principal y colonizaron grandes espacios del municipio, en los que ya suponen un problema de salud pública, de limpieza y de seguridad vial”.
Décadas
Según Soler, la falta de intervención durante más de veinticinco años ha propiciado que su número haya crecido de forma descontrolada y que ahora sea mucho más complicado -y más caro- poder retirarlas y reubicarlas. Algo que debe hacerse, señala, “con el máximo respeto para las aves”.
“Más allá de que a la mayoría nos encanta verlas pasear con sus pollitos y despertarnos con el cacareo de los gallos”, explica la portavoz, “lo cierto es que estas aves no están sometidas a control veterinario alguno y suponen un riesgo reconocido por los profesionales del sector que desconoce gran parte de la población”.
Gallináceas
No resulta difícil que las heces de las gallináceas llegaran al agua de alguna de las fuentes del municipio, pudiendo resultar en brotes de salmonela o, incluso, podrían darse brotes de gripe aviar como ha ocurrido recientemente en otros puntos de la geografía española. “Son temas muy serios” ha manifestado Soler, “y deben abordarse de forma firme”.
La socialista ha insistido en que, además, no se está cumpliendo la Ley 8/2003, de sanidad animal, porque los ejemplares no están registrados a pesar de ser responsabilidad del Ayuntamiento y tiene que existir una gestión higiénica de residuos que “brilla por su ausencia”, dando lugar a puntos insalubres cercanos a muchos negocios.
Cada vez más lejos
Mientras tanto, mantienen los socialistas, el objetivo de encontrar un lugar para estas gallinas y gallos parece estar cada vez más lejos, pues ni estas ni sus huevos son aptas para consumo humano y se estima que ya existen unos 700 ejemplares que deberían reubicarse para ser mantenidas en otro lugar. Un lugar que, según el contrato ofrecido por el Ayuntamiento, debe proporcionar la empresa adjudicataria.
“Lo único cierto hasta el momento es que esta es una situación creada por el PP, tanto por la suelta de las aves como por su inacción durante 25 años, y que el contrato para la retirada de las mismas y su reubicación nos va a costar 16.000 euros más IVA, si es que conseguimos que alguna empresa muestre interés, porque de momento las gallinas van ganando 1-0 a la gestión de los populares”, ha recordado Soler.
El teléfono roto del caso gallináceas
La renuncia de una empresa propuesta por el Ayuntamiento a capturar en torno a 700 gallinas distribuidas en distintas zonas del término municipal, avanzada por INFORMACIÓN, se ha hecho viral. Hasta el punto de que entre lo que contaba la información inicial de este diario y lo que se está difundiendo hay una distancia cada vez más amplia.
Las gallinas, gallos y pollos no invaden el municipio. Tienen su zona de hábitat en zonas verdes municipales -en algunos casos, como en las inmediaciones de la iglesia de San Roque, aprovechando sus déficits de mantenimiento-, desde hace muchos años.
La renuncia de la empresa no se ha producido debido al número de ejemplares, sino porque el Ayuntamiento exige que se capturen vivas y se lleven a un albergue o santuario donde cuenten con un espacio mejor. Como en el caso de esta mercantil, el resto de las que optaron a la adjudicación de este contrato municipal eran empresas especializadas en eliminación de plagas.
El origen de estas poblaciones urbanas de aves de corral, no es su misteriosa "liberación" en el medio urbano por parte de particulares, se encuentra en el núcleo que, como atracción para niños y mayores, instaló el Ayuntamiento en los años 90 en el entonces recién inaugurado parque de Las Naciones.
En principio se trataba de zonas acotadas donde también podían verse patos, gansos y pavos reales, pero deficiencias de mantenimiento y dejadez propiciaron con el tiempo que las aves fueran extendiéndose poco a poco con el paso de los años por otras zonas. Ahora se pueden encontrar también fuera de las zonas verdes, como es el caso de viales de Villa Amalia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Reabren al baño los 11 kilómetros de playas de Guardamar sin hallar más ejemplares de dragón azul venenoso
- El dueño del solar abandonado de La Veleta de Torrevieja justifica la falta de vallado porque tiene okupas
- El desfile de verano y el festivo de la Virgen de Agosto provocan el caos de tráfico en el centro de Torrevieja
- Abierto: el paseo de Cabo Roig-La Caleta de Orihuela Costa ya es de todos
- Renuncia al contrato la empresa que debía retirar 700 gallos, gallinas y pollos de las calles de Torrevieja
- La reapertura del paseo del dique de Levante de Torrevieja deberá esperar hasta finales de septiembre
- Los 'estudios' que no son grados del alcalde de Orihuela, Pepe Vegara
- El primer grado universitario presencial de Torrevieja lo ofrecerá un centro privado adscrito a la UMH