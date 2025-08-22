Torrevieja registra un terremoto de magnitud 2,1 frente a la costa

El temblor se ha producido a las 21.23 horas con epicentro en la fachada marítima del casco urbano torrevejense

El terremoto ha tenido lugar frente a la costa de Torrevieja

El terremoto ha tenido lugar frente a la costa de Torrevieja / Instituto Geográfico Nacional

O. Casado

O. Casado

La localidad de Torrevieja ha registrado esta noche un terremoto de magnitud 2,1 en la escala de Richter. El movimiento sísmico se produjo a una profundidad de 4 kilómetros, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

La cuenta de X de Proyecto Mastral ha recogido esta información y ha preguntado a sus lectores si han sentido el temblor, algo que, al parecer, no ha ocurrido según las respuestas.

¿Qué hacer ante un seísmo?

Aunque el terremoto en Torrevieja no ha sido de gravedad, es importante recordar algunas recomendaciones básicas en caso de sentir un temblor:

  • Mantener la calma.
  • Protegerse debajo de una mesa o estructura resistente.
  • Alejarse de ventanas, espejos o muebles que puedan caer.
  • No utilizar ascensores.
  • Si estás en la calle, buscar un espacio abierto y alejarse de edificios o postes.

