Torrevieja registra un terremoto de magnitud 2,1 frente a la costa

La localidad de Torrevieja ha registrado esta noche un terremoto de magnitud 2,1 en la escala de Richter. El movimiento sísmico se produjo a una profundidad de 4 kilómetros, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

La cuenta de X de Proyecto Mastral ha recogido esta información y ha preguntado a sus lectores si han sentido el temblor, algo que, al parecer, no ha ocurrido según las respuestas.

¿Qué hacer ante un seísmo?

Aunque el terremoto en Torrevieja no ha sido de gravedad, es importante recordar algunas recomendaciones básicas en caso de sentir un temblor: