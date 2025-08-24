Albatera invierte 338.000 euros en la obra para evitar inundaciones en la avenida de La Libertad

Las obras consisten en la instalación de cerca de 360 metros de tubería de gran capacidad para recoger aguas pluviales, que partirá desde la rotonda de acceso al municipio en la carretera CV-909, entre la autovía y el casco urbano, recorriendo el trazado hasta su vertido final en el Azarbe del Convenio, junto a la Rambla de la Algüeda. La inversión forma parte de las subvenciones de la Generalitat del Plan Vega Baja Renhace.

Calles anegadas

Aunque la nota de prensa del Ayuntamiento de Albatera no lo especifica, la obra pretende, rebajar sobre todo rebajar los problemas de inundación que se producen con lluvias torrenciales a lo largo de la avenida de La Libertad y calle Cambroneras, que además anegan la CV-909, como ocurrión en la dana de septiembre de 2019. Todas zonas donde la red de aguas residuales se desborda con los episodios de lluvias torrenciales.

Esta conducción permitirá aliviar parte del caudal recogido por el colector de pluviales realizado en 2024, para mejorar "notablemente la capacidad de evacuación del sistema y reduciendo la presión sobre el Azarbe de la Huerta, que como otros tantos de la red de riego tradicional de la Vega Baja hacen las veces de colectores de pluviales. El importe total de ejecución del proyecto asciende a 338.113 euros (IVA incluido).

Este nuevo proyecto supone la continuación del colector de pluviales sur, una infraestructura ya iniciada en una fase anterior, que ahora se amplía para dar respuesta a los problemas de acumulación de agua y riesgo de inundaciones que se producen en episodios de lluvias intensas. La necesidad de esta actuación quedó patente tras la DANA de 2019, que evidenció las limitaciones del sistema de drenaje -que fundamentalmente es el unitario de aguas residuales-.

Construcciones García Barberá

Como es habitual en la información que facilita el Ayuntamiento sobre la gestión de sus contratos públicos se vuelve a obviar el nombre del adjudicatario el concurso. La obra ha sido adjudicada a la empresa Construcciones García Barberá, con sede en Cox, entre las 23 firmas que se presentaron al concurso y después de considerar la oferta más económica, la de Riegos del Vinalopó, como temeraria y excluirla del concurso.

El proyecto señala que el casco urbano de Albatera apenas cuenta con red de recogida de pluviales. El drenaje se realiza a través de los colectores de saneamiento. Sólo es posible hablar de red separativa en la Calle Juan Carlos I, en la que existe un colector de pluviales ejecutado en 2003, con vertido a la Rambla de la Algüeda, que se sitúa en la zona norte del casco urbano por encima de la carretera N-340 -la avenida del País Valenciano-, además del tramo realizado en 2024.

Las aguas recogidas por la red unitaria en el casco urbano -la de aguas residuales- se dirigen hacia la depuradora de Albatera, ubicada junto al Parque de la Huerta, punto desde el cual se impulsan a la depuradora Albatera-San Isidro, vertiendo las aguas depuradas, en última instancia Azarbe del Convenio. Desde el punto de vista del drenaje, la red de saneamiento es, hasta el momento, la que soporta el peso en la evacuación de aguas de aguas pluviales en el núcleo urbano.

"Importante"

La concejala de Ciclo Hídrico, Isabel Berná Santos, y el concejal de Urbanismo, Antonio García Carbonell, han señalado que “esta actuación responde a una necesidad importante para nuestra localidad. Seguimos trabajando con responsabilidad para mejorar el sistema de recogida de aguas pluviales y proteger a los vecinos y vecinas de Albatera. Esta red de pluviales no solo es una inversión en infraestructuras, sino también en seguridad y calidad de vida”.

La actuación incluye trabajos de reposición de firme y adecuación del entorno para garantizar la integración de la infraestructura.