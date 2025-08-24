Detenido un joven acusado de apuñalar a una persona para robarle en su portal en Torrevieja

La Guardia Civil ha esclarecido la brutal agresión a una mujer cuando accedía a su vivienda en Torrevieja el pasado 29 de junio.

La Guardia Civil, en el marco de la operación “Cheria-25”, ha detenido a un joven de 19 años como presunto autor de un robo con violencia y de un delito de hurto, ambos cometidos en Torrevieja. El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Torrevieja, que decretó su ingreso en prisión provisional sin fianza.

Investigaciones

Las investigaciones comenzaron a finales de junio, cuando los agentes recibieron aviso de un robo con violencia en el portal de una vivienda de la calle Patricio Zammit de Torrevieja, frente a la terminal de autobuses. Una persona de avanzada edad fue abordada por un joven que, al no lograr su objetivo, la apuñaló con un cuchillo tras la resistencia de la víctima. Como consecuencia, sufrió lesiones graves que requirieron su ingreso en el Hospital Universitario de Torrevieja.

Continuando con las investigaciones, los agentes constataron que la víctima había sido seguida desde un supermercado hasta su domicilio.

Además, el análisis de numerosas grabaciones de cámaras de seguridad permitió obtener imágenes del presunto autor, que posteriormente fue identificado.

Paralelamente, los agentes recibieron una nueva denuncia por el hurto de una cadena de oro mediante el método del tirón, atribuido también al mismo individuo.

Paseo marítimo

Ante la sospecha de que pudiera encontrarse en el paseo marítimo de Juan Aparicio de Torrevieja, la Guardia Civil estableció un dispositivo especial de vigilancia que culminó con su detención.

La operación ha sido llevada a cabo por el Área de Investigación del Puesto Principal de Torrevieja.

Esta actuación se enmarca en el Plan Mayor de Seguridad, cuyo objetivo es prevenir los riesgos y reforzar la seguridad de las personas mayores, fomentando su confianza y mejorando la respuesta policial.

[Noticia en elaboración]