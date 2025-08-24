Un remolino de más de 10 metros de altura sorprende en Algorfa
El copiloto de un coche grabó este extraño fenómeno, surgido a un costado de la carretera
Este domingo, dos personas en un coche han grabado un sorpendente fenómeno en la Vega Baja, concretamente entre Algorfa y Los Montesinos. Mientras recorrían una de las carreteras que unen ambos pueblos, un remolino de más de 10 metros de altura, conocido técnicamente con tolvanera, les ha desconcertado a la izquierda del carril.
En el vídeo, grabado por Jesús Ruiz y recopilado por la cuenta de Twitter (ahora X) @MeteOrihuela, se puede observar como una gran cantidad de tierra y arena formaban un importante remolino. El fenónemo conocido con tolvanera se desarrolla generalmente en días calurosos sobre terreno seco, por fuerte calentamiento de la superficie.
Pese a que es relativamente común durante esta época a lo largo de la provincia, no suele ser habitual que estos alcancen tanta altura.
