El trasvase cierra un año histórico en volumen de agua enviada con el Gobierno empeñado en liquidarlo

El año hidrológico terminará el último día del próximo mes de septiembre con la seguridad de que va a registrar un volumen de agua trasvasada del Tajo a la cuenca del Segura que no se daba desde hace más de dos décadas. El trasvase de este año hidrológico 2024-2025 se sitúa entre los diez más generosos de los 46 años de trayectoria de la infraestructura, como avanzó INFORMACIÓN.

Superará con seguridad los 485 hectómetros cúbicos (hm3), de ellos en torno a 85 para abastecimiento humano y el resto para el riego agrícola de Alicante, Murcia y Almería, y existe la posibilidad de que rebase los 500 hm3.

Todavía más de 1.400 hectómetros

A una semana de finalizar el mes de agosto los embalses de Entrepeñas y Buendía siguen sumando 1.414 hm3, pese a un intenso verano de desembalses, con un margen de más de cien sobre el umbral límite de 1.300 que lo mantiene en nivel 1 y permitiría autorizar otro envío de 60 hm3 en septiembre, el sexto consecutivo en nivel 1, para cerrar el último mes del año hidrológico. Dependerá del volumen que quede pendiente de trasvasar autorizado de meses anteriores que no suponga quedarse por debajo de los 1.300 hm3.

Aunque los regantes, con muchas reservas de agua en sus puntos de recepción de agua, casi prefieren que la disponible se pueda distribuir en nivel dos, con 27 hectómetros en septiembre, y así mantener esa situación durante más tiempo. Tambien hay que contar con el condicionante de la rotura del canal del trasvase en Letur que lo mantendrá sin uso en las próximas semanas, aunque los regantes creen que no es preocupante mientras no supere el mes previsto por el Ministerio para la Transición Ecológica.

De ese total un 25 % se distribuye en la provincia de Alicante a través de los canales del postrasvase de Crevillent y Campo de Cartagena, con Riegos de Levante Margen Izquierda, como principal destinatario. Esta comunidad, una de las más grandes de Europa, abarca amplios territorios del este y noreste de la Vega Baja, todo el Camp d' Elx y zonas de la huerta de Alicante, con 22.000 regantes y 25.000 hectáreas. Además, ese agua llega a Albatera, y una decena de comunidades de regantes de la margen derecha de la Vega Baja con más de diez mil hectáreas, entre las que destacan Riegos de Levante Margen Derecha en Los Montesinos, Rojales y Guardamar, La Pedrera, San Onofre, Santo Domingo, San Miguel o la Comunidad de Regantes Pilar de la Horadada. Aunque casi todas dependen del trasvase para sacar adelante su actividad agrícola algunas cuentan con aportaciones importantes, aunque complementarias al trasvase, de otras fuentes de agua como el es caso de Riegos de Levante Margen Izquierda con aguas del río Segura, depuradas y cinco hectómetros anuales de agua desalada.

El registro récord en los embalses de cabecera que alimentan el trasvase ha sido propiciado por un ciclo húmedo excepcional de lluvias en el Alto Tajo durante el invierno y la primavera pasadas. Se produce, paradójicamente, cuando los empresarios agrícolas consideran más amenazada la viabilidad del acueducto porque el Gobierno tiene en cartera la aprobación de sus nuevas reglas de explotación, que supondrían una merma del 50 % del volumen trasvasable mensual. Todo ello si se confirma finalmente la redacción de las normas que figuran en el borrador avalado por los técnicos del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex), agencia estatal que asesora al Ministerio para la Transición Ecológica.

El plan del Tajo y los caudales ecológicos

El Gobierno justifica la modificación de las normas de explotación en una consecuencia del cumplimiento de varias sentencias judiciales que obligan al aumento progresivo de los caudales ecológicos del río Tajo hasta 2027, recogidos en el nuevo Plan Hidrológico del Tajo desde 2023, además en el contexto del cambio climático con una reducción de las precipitaciones, que según los técnicos reducirá el agua disponible para el trasvase en un 50 % y es algo que se debe trasladar a las reglas de explotación.

Esas nuevas reglas apenas dejaría margen, por ejemplo, para que el trasvase se situara en nivel 1 - situación que ya es bastante excepcional con las actuales reglas-, porque elevaría el límite de autorización a 1.600 hm3 de reserva en los embalses de cabecera. El nivel 2, el más habitual, con el que se trasvasan ahora 27 hectómetros cúbicos al mes, se reduciría a 18 hm3. Mientras que la situación en la que debería cerrar sin realizar trasvasar sería mucho más frecuente en proporción a la actual. Desde que se aprobaron las reglas vigentes en 2013, el llamado Memorándum, el trasvase se ha cerrado en una ocasión, la primera de su historia, en 2017.

REGLAS VIGENTES Y PROPUESTA DEL GOBIERNO

Normas vigentes de explotación del trasvase Tajo- nuevos regadíos de la cuenca del Segura / cedex

Propuesta del Miteco de nuevas reglas de explotación que reducen el caudal trasvasable anual en un 50% según los técnicos del Cedex / Cedex

Esta infraestructura hidráulica se concibió en origen para trasvasar un máximo de 1.000 hm3 anuales. Pronto se redujo a 600. La media anual del caudal enviado al sureste en cuatro décadas es de unos 330 hm3. De ellos 225 con destino al regadío y 105 para el abastecimiento urbano. Solo en 2001 alcanzó un máximo de 600 hm3, sin reglas de explotación.

Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), afirma que mientras se registraba un año histórico de precipitaciones en la cabecera del Tajo (y trasvases), el Gobierno central y el de Castilla-La Mancha «estaban más preocupados en sacar a la luz» las nuevas reglas de explotación, que «solo traen más recortes». En su opinión estas decisiones ponen en riesgo la economía y el futuro de miles de familias que dependen del regadío» sin que se haya avanzado en medidas alternativas al recorte. «Vamos a reclamar que el Gobierno que pare esta locura», señaló el representante demás de 60 comunidades de regantes beneficiarias de las aguas del Tajo, que anticipa un «otoño caliente».

Por su parte, Ángel Urbina, ingeniero que colaboró en la redacción de las actuales reglas de explotación señala que su aplicación en el actual año hidrológico ha demostrado su eficacia y que pueden estar plenamente vigentes equilibrando las necesidades de todos los territorios.