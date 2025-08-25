El Ayuntamiento de Orihuela entrega a la Fiscalía 117 archivos sobre la falsificación de subvenciones de fiestas de La Murada y Orihuela Costa

La Fiscalía de Elche con sede en Orihuela registró el pasado 19 de agosto, como avanzó INFORMACIÓN, la denuncia del Ayuntamiento de Orihuela sobre las supuestas irregularidades en la justificación de subvenciones de dinero público entregadas a las comisiones organizadoras de fiestas de La Murada y de Orihuela Costa que habrían sido falsificadas durante el ejercicio 2024.

Documentación

La administración local ha entregado todo el expediente completo, con un total de 117 documentos. En el encabezamiento del oficio remitido al Ministerio Público, firmado por el jefe de los Servicios Jurídicos de la sede consistorial del Palacio del Marqués de Arneva, se indica que en los expedientes se han apreciado indicios de hechos que pudieran ser constitutivos de infracción penal y que se deben poner en conocimiento de la Fiscalía, con la incorporación de las actuaciones realizadas por el propio Ayuntamiento.

Entre esos documentos figuran movimientos de cuentas, facturas, un requerimiento a unos de los proveedores de la comisión de La Murada, que se negó a responder, y varias reiteraciones a ambas comisiones para que explicaran las evidentes incongruencias en la documentación que presentaron para justificar las cuentas.

El Consistorio reclama 19.280 euros a la agrupación de Fiestas de La Murada, que a la sazón, hasta descubrirse estas irregularidades presidía, Cristian Berná, asesor del alcalde José Vegara, que tuvo que dejar el cargo por este asunto, y otros 7.352 euros a la de Orihuela Costa, que apenas cuenta con dos años de andadura. En el primer caso, los técnicos municipales detectaron casos de facturas muy infladas. Los proveedores percibieron mucho menos de lo que indican las facturas por los servicios prestados. Ocurrió con la banda de música de La Murada y de la empresa que editó el libro de fiestas.

Mientras que la supuesta falsedad para la comisión de Orihuela Costa es más singular: los propios documentos de transferencias del banco en el que tiene la cuenta la principal representante de la comisión estarían manipulados en la casilla del importe. Y cuando se pidió que se subsanaran la comisión volvió a remitir los mismos documentos con más credibilidad pero igualmente irregulares, algo que verificó la entidad bancaria, que aseguró que esos movimientos no figuran en sus registros.

Comparecencia

Por otra parte, la oposición en bloque de PSOE, Ciudadanos y Cambiemos firmó este lunes una petición para que el alcalde José Vegara (PP) convoque una sesión extraordinaria de la comisión de Servicios a la Ciudadanía que es la que ha tramitado todos los expedientes relacionados con las subvenciones. En concreto piden la comparecencia del propio alcalde, la concejala de Fiestas, Rocío Ortuño, el coordinador de Área que ha gestionado el expediente y la investigación interna del Ayuntamiento, y del interventor.

También reclaman la comparecencia de Héctor Mateo Sigüenza, asesor del alcalde, pero en la cuota de personal de confianza que corresponde a Vox, con Manuel Mestre como portavoz, y que con su apoyo da la alcaldía al PP en Orihuela.

Mateo, además de asesor de Vox, adscrito al área de Servicios, y vecino de La Murada, figuraba en la comisión de fiestas de 2024 que está en entredicho como tesorero.

Y habría denunciado la falsificación de su firma en las facturas, aunque sin señalar a responsable alguno de esa supuesta falsedad. La denuncia no fue remitida al Ayuntamiento por lo que no figura, de momento, en el oficio remitido a la Fiscalía.

La oposición reclama que una reunión con un único punto del orden del día para ofrecer información sobre las irregularidades y supuestos "fraudes" conocidos en relación con las subvenciones a determinadas comisiones de fiestas de La Murada y Orihuela Costa.

Y que el equipo de Gobierno dé cumplida cuenta "de lo sucedido y que la oposición pueda cumplir su objetivo de control y fiscalización a la gestión municipal", al margen que la legislación confiere al pleno para esa función.

Por último, también solicitan que se entregue toda la documentación relativa al expediente. Al menos dos de las formaciones de la oposición, PSOE y Ciudadanos, han tenido un acceso amplio, pero no completo a esa documentación.

La formación de izquierdas, Cambiemos, que firma la petición de convocatoria de la comisión a través de su concejala portavoz Leticia Pertegal, no se ha pronunciado todavía públicamente sobre este asunto.