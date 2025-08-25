El Breva Rock de Albatera vuelve al Parque de la Huerta a finales de septiembre

El Ayuntamiento de Albatera ha presentado el cartel oficial del Breva Rock 2025, que celebrará su esperada 13.ª edición el próximo sábado 27 de septiembre en el ya consolidado escenario del Auditorio Santiago Quinto, en el Parque de la Huerta, según anunció el concejal del equipo de Gobierno, Juanjo Fuentes.

Precio accesible

Fuentes ha destacado que este año el festival apuesta por una descarga directa de punk rock estatal, con un cartel que "mezcla bandas míticas y nuevas promesas que vienen pisando fuerte", en palabras del edil.

"Volvemos a confiar en un formato que funciona: escenario abierto, buen ambiente y un precio accesible para que nadie se quede fuera. Es una jornada para vivirla intensamente desde el primer riff hasta el último pogo", señaló.

El Breva Rock 2025 contará con la presencia de Boikot, Porretas, Trashtucada, Kamikazes, Gatola, Vorago, Desklate y Salvaje Rancho del Este, bandas destacadas del panorama nacional y "grupos de la zona que siguen creciendo con fuerza. Será una jornada con buena música en directo, guitarras potentes y muchas ganas de disfrutar del rock como se merece".

Entradas ya a la venta

Las entradas anticipadas ya están disponibles por solo 12 € + gastos de gestión a través de compralaentrada.com. También se podrá acceder con entrada en taquilla por un precio algo superior.

Breva Rock: más que un festival, una actitud

Desde sus inicios el Breva Rock ha sido mucho más que música: es punto de encuentro para quienes "sienten el rock como una forma de vida", en palabras del concejal. Es un festival pequeño, que suele congregar un aforo máximo de 1.500 personas.

Esta 13.ª edición continúa la senda de un festival que ha hecho de Albatera un lugar de referencia para el punk rock del sureste peninsular.

La cita es el sábado 27 de septiembre. "Prepárate para una jornada de música sin concesiones. Si lo tuyo es el directo, el sonido crudo, los pogos, las letras con mensaje y la hermandad del rock... nos vemos en el Breva Rock", señala la nota de prensa municipal.

Por otra parte, el Ayuntamiento ha convocado una licitación por concesión a través de un canon la explotación de la barras y puestos de comida del festival.