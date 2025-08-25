La comunidad ucraniana de Torrevieja sale a la calle para conmemorar el Día de la Independencia

La comunidad ucraniana de Torrevieja salió de nuevo a la calle este domingo para celebrar el Día de la Independencia de Ucrania y reivindicar, enun momento crítico de la guerra, la soberanía del pueblo ucraniano frente al invasor ruso.

Invasión

Por cuarto año consecutivo desde que comenzó la guerra, con docenas de banderas amarillas y azules y entonando el himno ucraniano. También con mensajes en favor de la paz y contra la invasión de rusa, además de agradecimiento a la acogida de España a los refugiados.

La marcha comenzó en la plaza de la Constitución con unas trescientas personas y culminó en el Parque de las Naciones, donde estaban previstos varios actos y actuaciones, al que se sumaron muchos más residentes ucranianos.

La marcha y los actos estaban convocados por la Asociación de Ucranianos de Torrevieja, dirigida por Natalia Zhezhnyavska. El Ayuntamiento de Torrevieja estaba representado por la concejala de Residentes Internacionales, Guitte Lund y el edil de Servicios Sociales, Óscar Urtasun, por el equipo de gobierno del PP, además de los concejales de Vox, Salvador Ruso y Yolanda Cabezuelo.

La más importante

La comunidad ucraniana en Torrevieja ya contaba con una presencia muy importante en la ciudad, pero la guerra ha multiplicado el número de residentes de esta nacionalidad, que ha pasado de los aproximadamente 4.000 a 10.000 en cuatro años por la llegada de refugiados. La ucraniana es la primera comunidad extranjera de la ciudad ahora, seguida por la rusa con 6.000 vecinos.

Una presencia rusa que apenas se ha visto influida, en el caso de Torrevieja, desde el punto de vista económico, con grandes inversiones en el sector inmobiliario, por las sanciones al régimen de Putin.

Sin incidencias

Al margen de algún incidente aislado, como el empeño inicial del Ayuntamiento de Torrevieja de mantener un festival de cine ruso cuando se inició la invasión, o una agresión de rusos a ucranianos en un bar, ambas comunidades se respetan.

Torrevieja cuenta con la primera Casa de Ucrania en España situada en la sede de la Tesorería de la Seguridad Social gestionada por el Gobierno de Ucrania.