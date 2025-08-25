TORREVIEJA
La comunidad ucraniana de Torrevieja sale a la calle para conmemorar el Día de la Independencia
Cientos de ucranianos piden respaldo para mantener su soberanía frente al invasor ruso tras más de tres años y medio de guerra
La comunidad ucraniana de Torrevieja salió de nuevo a la calle este domingo para celebrar el Día de la Independencia de Ucrania y reivindicar, enun momento crítico de la guerra, la soberanía del pueblo ucraniano frente al invasor ruso.
Invasión
Por cuarto año consecutivo desde que comenzó la guerra, con docenas de banderas amarillas y azules y entonando el himno ucraniano. También con mensajes en favor de la paz y contra la invasión de rusa, además de agradecimiento a la acogida de España a los refugiados.
La marcha comenzó en la plaza de la Constitución con unas trescientas personas y culminó en el Parque de las Naciones, donde estaban previstos varios actos y actuaciones, al que se sumaron muchos más residentes ucranianos.
La marcha y los actos estaban convocados por la Asociación de Ucranianos de Torrevieja, dirigida por Natalia Zhezhnyavska. El Ayuntamiento de Torrevieja estaba representado por la concejala de Residentes Internacionales, Guitte Lund y el edil de Servicios Sociales, Óscar Urtasun, por el equipo de gobierno del PP, además de los concejales de Vox, Salvador Ruso y Yolanda Cabezuelo.
La más importante
La comunidad ucraniana en Torrevieja ya contaba con una presencia muy importante en la ciudad, pero la guerra ha multiplicado el número de residentes de esta nacionalidad, que ha pasado de los aproximadamente 4.000 a 10.000 en cuatro años por la llegada de refugiados. La ucraniana es la primera comunidad extranjera de la ciudad ahora, seguida por la rusa con 6.000 vecinos.
Una presencia rusa que apenas se ha visto influida, en el caso de Torrevieja, desde el punto de vista económico, con grandes inversiones en el sector inmobiliario, por las sanciones al régimen de Putin.
Sin incidencias
Al margen de algún incidente aislado, como el empeño inicial del Ayuntamiento de Torrevieja de mantener un festival de cine ruso cuando se inició la invasión, o una agresión de rusos a ucranianos en un bar, ambas comunidades se respetan.
Torrevieja cuenta con la primera Casa de Ucrania en España situada en la sede de la Tesorería de la Seguridad Social gestionada por el Gobierno de Ucrania.
Suscríbete para seguir leyendo
- Reabren al baño los 11 kilómetros de playas de Guardamar sin hallar más ejemplares de dragón azul venenoso
- El dueño del solar abandonado de La Veleta de Torrevieja justifica la falta de vallado porque tiene okupas
- Los pequeños dragones azules ya se cuentan por docenas en las playas de Guardamar este sábado
- Renuncia al contrato la empresa que debía retirar 700 gallos, gallinas y pollos de las calles de Torrevieja
- Abierto: el paseo de Cabo Roig-La Caleta de Orihuela Costa ya es de todos
- La reapertura del paseo del dique de Levante de Torrevieja deberá esperar hasta finales de septiembre
- Los 'estudios' que no son grados del alcalde de Orihuela, Pepe Vegara
- El 43 % del agua del grifo ya es desalada y desbanca a la del trasvase en los principales municipios de la provincia de Alicante