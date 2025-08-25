El Festival Nacional de Cortometrajes de Torrevieja Audiovisual se celebrará los días 5 y 6 de septiembre

El primer fin de semana de septiembre tendrá lugar en el Teatro Municipal de Torrevieja la X edición del Festival Nacional de Cortometrajes Torrevieja Adiovisual 2025. La cineasta Lidiana Rodríguez y el concejal de Cultura, Antonio Quesada, y, han presentado este lunes este festival que se ha consagrado como uno de los más valorados por los cineastas españoles en su materia, y que cada año cierra la temporada estival de la ciudad de Torrevieja con la mejor programación de una exclusiva selección de las pequeñas joyas del cine español de los últimos dos años, con gran acogida y cariño por parte del público.

Cinco y seis de septiembre

Los próximos viernes 5 y sábado 6 de septiembre, a las 21:00 horas, se darán cita cineastas de gran talento que presentarán sus obras personalmente al público antes de cada proyección. Todas las obras se proyectan en español con subtítulos en inglés.

La entrada es gratuita con invitación y se puede solicitar en la redes sociales de @TORREVIEJAAUDIOVISUAL, Instagram y Facebook hasta el día uno de agosto y/o recoger directamente en la taquilla del Teatro sin reserva los mismos días del evento, 5 y 6 de septiembre, entre las 18:30 y las 20:45 horas. "Una cita con el cine español que no os podéis perder y que este año cumple su décima edición", señalan los organizadores.

La programación a concurso este año está compuesta por diez obras, cinco en Animación y cinco en Ficción:

OBRA DE ARTE de Rafael Nieto

de Rafael Nieto EL PRINCIPITO ÓSCAR de Miguel González &Valérie Joly

de Miguel González &Valérie Joly LEONARDO de Meka Ribera & Álvaro G. Company

de Meka Ribera & Álvaro G. Company BRIGHT de Ana Tirado &Caterina de Marchis

de Ana Tirado &Caterina de Marchis LO NATURAL de Rafael Nieto

de Rafael Nieto SWEET CABANYAL de Anna Juesas & Sonia Sánchez

de Anna Juesas & Sonia Sánchez CONEXIONES INESPERADAS de Oscar Toribio

de Oscar Toribio RETRATO DE D. de María Lorenzo

de María Lorenzo FAUSTINO de German Mairen

de German Mairen LIGHTS de Aitana Cantero & María Isabel Saiz.

El jurado profesional este año está compuesto por los directores, guionistas y productores:

Susan Béjar, directora y guionista de la película taquillera “Un lío de millones".

David Valero, director y guionista de la película “Enemigos” que ha cosechado gran éxito de crítica y disponible el 29 de agosto

María Lorenzo, directora de animación nominada a los goya, miembro de la academia del cine español, catedrática en la universidad de Valencia y una de las mejores directoras españolas de animación que además dirige la primera revista en español “Con A de Animación” sobre el genero, nacida en Torrevieja en 1977.

Carlos Gómez-Mira Sagrado, director de animación y reconocido con su multipremiado y querido cortometraje “Vuela”y que el año pasado fue el ganador en la modalidad de animación en este festival con su cortometraje “ Carmen y la cuchara de palo”.

Paola García-San Juan Machado, directora que lideró durante una década el área audiovisual de Startlite y que actualmente está al frente de la serie documental “Showbusiness”.

La programación es apta a partir de 12 años el viernes 5 de septiembre y a partir de 10 años el sábado 6 de septiembre. "Una cita anual para toda la familia, amigos y amantes del cine que nos os podéis perder", señala Torrevieja Audiovisual.