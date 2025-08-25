Guardamar rebaja la prohibición del baño por el dragón azul a una bandera de alerta por medusas

El Ayuntamiento de Guardamar se ha cansado de sobresaltos. Los dragones azules ((Glaucus atlanticus) siguen arribando a la orilla de las playas de Guardamar y ya van seis jornadas consecutivas. Pero este lunes el Ayuntamiento ha adoptado finalmente la decisión de que se izarán las banderas que correspondan a la situación meteorológica -en esta jornada ondea la bandera roja porque hay temporal de levante- mientras que la presencia del pequeño molusco se alertará con la enseña de presencia de medusas.

Es decir, salvo una situación excepcional en el que se compruebe que se producen picaduras, el baño estará autorizado con la alerta de presencia de medusas, en este caso dragones azules.

Amarilla y roja

La resolución se ha adoptado tras seis jornadas en las que el horario de baño comenzaba con bandera amarilla para izarse la roja a medida que avanzaba el día y lo socorristas confirmaban el descubrimiento de más ejemplares.

La decisión se ha adoptado a las doce del mediodía y es la misma que adoptó el municipio vecino de Torrevieja, la de emplear la bandera de medusas, desde el principio de esta "crisis de los dragones azules" en las playas de la Vega Baja.

Aunque el Ayuntamiento, en el extremo opuesto de la política de comunicación del vecino de Guardamar, no ha difundido en redes sociales que empleaba esa enseña porque en la playa de La Mata también están apareciendo dragones azules. Quizá pensando en no alterar la recta final del mes de agosto y que todo el sector turístico pueda terminar de "hacerlo" sin más sobresaltos.

Picaduras

Desde el pasado miércoles no se ha notificado picadura alguna. Al menos que se haya probado, según señaló la concejala de Playas, Mari Carmen Aguilar, quien señaló que se ha dado algún aviso de picadura leve que podría identificarse con la del dragón pero que no ha sido confirmada por el centro de salud.

El Ayuntamiento de Guardamar ha querido que no se baje la guardia. Porque solo en la playa de Vivers, que linda con la de La Mata en Torrevieja, se han hallado 25 ejemplares. La concejala también ha realizado una petición. "No hay que capturarlos, ni llevarlos a los servicios de socorrismo. Hay que dejarlos que sigan en su hábitat". El Ayuntamiento de Guardamar cuenta con el asesoramiento de la bióloga marina municipal durante todos estos días.

"Pokémones"

La Universitat de València junto al Oceanográfic, por una parte, y la Universidad de Alicante por otra, se han hecho con ejemplares vivos facilitados por el Ayuntamiento a través de los servicios de socorrismo y los usuarios para investigar a fondo su genética -sin son una población mediterránea o atlántica- y otros aspectos que ayuden a entender esta ribazón inesperada, sobre todo en número de ejemplares. La concejala también dio cuenta de un cambio: los dragones azules son un poco más grande. "Parecen pokémonones", ha bromeado, "haciendo piruetas y malabares mientras flotan". Eso sí, tienen un comportamiento singularmente voraz si se ubican junto a una medusa.

Más información, más investigación

Juan Antonio Pujol, biólogo municipal de Torrevieja, que firmó con otros autores el estudio de la primera observación del dragón azul en el litoral español después de tres siglos -en 2021-, explicó que la información que se está facilitando sobre el dragón azul a veces es confusa.

"No se puede decir que sea una especie invasora ni exótica porque su primera descripción como especie fue en 1705 en Baleares, aunque es cierto que la población procede del atlántico. Tampoco que la proliferación actual sea causa directa del cambio climático aunque la elevada temperatura del mar ayuda" a que se mantenga porque prefiere aguas cálidas y cada vez se detecta más al norte en el Mediterráneo.

Pujol recordó que el cambio climático no solo altera la temperatura de mar, también cambia las dinámicas de las corrientes marinas y en ese sentido señaló que, aunque es algo que requiere de una investigación muy compleja, hay indicios de que esas corrientes también se han alterado debido a la subida de las temperaturas y pudieran estar propiciando la entrada de más poblaciones desde Gibraltar.

PI STUDIO

El biólogo experto en fauna marina señaló además que no hay un motivo concreto de la concentración de dragones azules en las playas de Guardamar. "Podría haber sido en cualquier otro lugar, es totalmente aleatorio", y recordó que otras especies raras, como la carabela portuguesa, se obsevaron durante años por pescadores profesionales y recreativos en alta mar hasta que comenzaron a arribar a la costa. "Y es posible que haya sucedido lo mismo con el dragón azul".

Pujol, que también incorporará los ejemplares avistados en Torrevieja a la investigación de los especialistas que se han interesado por estos hallazgos. Y recordó que ahora el trabajo científico requiere de recursos económicos para intentar ofrecer respuestas.

Por ejemplo, de la genética de los animales, y su procedencia, lo más probable de la especie atlántica, de la carga urticante de estas pequeñas babosas de azul eléctrico. "Este asunto se ha salido de madre con las redes sociales. Se están compartiendo videos de picaduras que son de medusas. Los dragones azules además de medusas y carabelas se alimentan de muchas otras cosas", reiteró. Aunque sin restar importancia a su picadura Pujol recordó que los dragones azules no presentan los largos filamentos de las medusas. Es necesario un contacto directo con el ejemplar y la experiencia en este episodio señala que, a falta de más datos y de momento, no son peligrosos.