INFRAESTRUCTURAS
Adif avanza en la mejora del trazado de Cercanías de la Vega Baja tras 20 años de promesas
Culmina la redacción del proyecto para ampliar el ancho de las vías entre Murcia y San Isidro y el Gobierno anuncia las expropiaciones temporales para las obras
Hay dos referencias que pueden marcan que el impulso a una infraestructura pública de envergadura va más allá de los anuncios y que las acerca a la realidad de las obras: la adjudicación y redacción del proyecto y el anuncio de expropiación de los terrenos necesarios para llevarlas a cabo. Entre mediados de 2024 y julio de 2025 ha ocurrido para el caso de la modernización del trazado de la línea de Cercanías C-1 Murcia-Orihuela-San Isidro a lo largo de unos 20 kilómetros, que también se emplea para líneas de media distancia.
Millones de desplazamientos al año
Este el primer paso para la electrificación total de la línea, el cambio de trenes y eficiencia de un transporte que emplean al año millones de personas con una prestación muy deficiente por parte de Renfe, que es quien opera las cercanías. Los trenes de cercanías están impulsados por locomotoras diésel y comparte vías con varios servicios de media distancia y largo recorrido, lo que rebaja el número de frecuencias al ser, en muchos tramos, vía única, y provoca constantes incidencias.
Esa inversión fue la gran olvidada cuando se llevó a cabo la actuación multimillonaria de la construcción de la plataforma del AVE, pese a que la línea de Cercanías es vital para la movilidad entre Murcia y Alicante y transporta a muchos más viajeros a diario. Además, si el proyecto sale adelante finalmente, permitirá desmantelar las vías del trazado actual a su paso por Callosa de Segura, que divide la zona urbana del término municipal y reaprovechar el trazado, en un futuro, como vía verde, una aspiración por la que el municipio reivindica desde hace 25 años.
Adif lo llama proyecto de cambio de ancho del tramo San Isidro-Murcia, montaje de vía y catenaria, y doble vía con ancho internacional y tráfico mixto. El proyecto se centra en la actuación las estaciones de San Isidro, Callosa de Segura-Cox y Orihuela en la provincia de Alicante, además de las estaciones de Beniel y Murcia.
La Administradora de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) adjudicó el 9 de julio de 2024 redacción del proyecto de cambio de ancho del tramo San Isidro-Murcia por 982.731 euros (SIN IVA) para que estuviese preparado en un periodo de 13 meses.
Anuncio
Justo a punto de cumplirse el plazo de entrega del proyecto el Boletín Oficial del Estado anunció el periodo de información pública de la ocupación de terrenos con carácter temporal para llevar a cabo las obras. Son 12.585 metros cuadrados, en su mayor parte ubicados en Orihuela y propiedad del Ayuntamiento oriolano.
Sin información pública
Adif ha eludido incorporar en los portales de consulta de concursos públicos la documentación de este procedimiento de adjudicación. No permite consultar la memoria previa ni los pasos del procedimiento administrativo de adjudicación como la apertura de ofertas y baremación de las plicas. Para un gasto público en torno al millón de euros solo aporta la fecha de formalización del contrato y el nombre del adjudicatario: Ingeniería y Econ (Ineco).
El proyecto completa los licitados en agosto de 2024 para el nodo de la misma red de Cercanías entre Crevillent-Elche y Alicante y con un coste de otros seis millones y medio de euros en la redactar los proyectos. En concreto la redacción de los proyectos básico y de construcción de plataforma, vía y energía para la implantación de ancho estándar en el Corredor Mediterráneo, en el tramo San Isidro – Alicante y la variante de conexión de la nueva estación de Elche con el centro urbano.
Adif ya intentó sacar adelante el mismo proyecto en 2015 entre San Isidro y Murcia, con una inversión de siete millones de euros y desistió de la adjudicación, sin muchas explicaciones en 2019, justificando su decisión, con las ofertas presentadas y sin valorar desde cuatro años antes, en la indefinición de los plazos y por el hecho de que ese largo periodo de tiempo ya exigía modificar el propio proyecto a nuevas condiciones.
Un proyecto de vía verde en Callosa de Segura sin acuerdos firmados, ni financiación
Si finalmente sale adelante la modernización del trazado ferroviario entre Murcia y San Isidro una de sus principales consecuencias será que la línea de Cercanías podrá emplear la plataforma del AVE a su paso por Callosa de Segura. Lo que implicará que se desmantele el trazado por el casco urbano, que en algunas zonas separa zonas residenciales y que limita ahora el crecimiento urbanístico del municipio de 20.000 habitantes. Y sacar adelante un proyecto de aprovechamiento del trazado como vía verde de movilidad peatonal y de bicicletas.
La expectativa de desmantelamiento de las vías se disparó con el inicio de las obras del AVE a mediados de los años 2000 y coincidió con el boom inmobiliario. Algo que provocó en el entorno de la futura vía verde un movimiento especulativo de compra y venta de terrenos rústicos y urbanos y la presentación de un plan de actuación integrada para reurbanizar los márgenes del trazado. La constatación de que la plataforma del AVE no iba a asumir la línea de Cercanías, y por lo tanto iba a emplear el mismo trazado, y la crisis inmobiliaria dieron al traste con aquel cuento de la lechera.
Durante el mandato de Manuel Martínez Sirvent en el Ayuntamiento se rescató la misma idea, ante la expectativa de que se rescataban de nuevo los planes de modernización, y se presentaron infografías del futuro espacio verde, pero las conversaciones entre el Ayuntamiento y Adif, más allá de la obviedad de que los suelos se liberarán de las vías en su trazado por el casco urbano, no se expresaron en acuerdos ni convenios, ni mucho menos, en financiación.
Suscríbete para seguir leyendo
- Reabren al baño los 11 kilómetros de playas de Guardamar sin hallar más ejemplares de dragón azul venenoso
- El dueño del solar abandonado de La Veleta de Torrevieja justifica la falta de vallado porque tiene okupas
- Los pequeños dragones azules ya se cuentan por docenas en las playas de Guardamar este sábado
- Abierto: el paseo de Cabo Roig-La Caleta de Orihuela Costa ya es de todos
- La reapertura del paseo del dique de Levante de Torrevieja deberá esperar hasta finales de septiembre
- Renuncia al contrato la empresa que debía retirar 700 gallos, gallinas y pollos de las calles de Torrevieja
- Los 'estudios' que no son grados del alcalde de Orihuela, Pepe Vegara
- Guardamar rebaja la prohibición del baño por el dragón azul a una bandera de alerta por medusas