Adif avanza en la mejora del trazado de Cercanías de la Vega Baja tras 20 años de promesas

Hay dos referencias que pueden marcan que el impulso a una infraestructura pública de envergadura va más allá de los anuncios y que las acerca a la realidad de las obras: la adjudicación y redacción del proyecto y el anuncio de expropiación de los terrenos necesarios para llevarlas a cabo. Entre mediados de 2024 y julio de 2025 ha ocurrido para el caso de la modernización del trazado de la línea de Cercanías C-1 Murcia-Orihuela-San Isidro a lo largo de unos 20 kilómetros, que también se emplea para líneas de media distancia.

Millones de desplazamientos al año

Este el primer paso para la electrificación total de la línea, el cambio de trenes y eficiencia de un transporte que emplean al año millones de personas con una prestación muy deficiente por parte de Renfe, que es quien opera las cercanías. Los trenes de cercanías están impulsados por locomotoras diésel y comparte vías con varios servicios de media distancia y largo recorrido, lo que rebaja el número de frecuencias al ser, en muchos tramos, vía única, y provoca constantes incidencias.

Esa inversión fue la gran olvidada cuando se llevó a cabo la actuación multimillonaria de la construcción de la plataforma del AVE, pese a que la línea de Cercanías es vital para la movilidad entre Murcia y Alicante y transporta a muchos más viajeros a diario. Además, si el proyecto sale adelante finalmente, permitirá desmantelar las vías del trazado actual a su paso por Callosa de Segura, que divide la zona urbana del término municipal y reaprovechar el trazado, en un futuro, como vía verde, una aspiración por la que el municipio reivindica desde hace 25 años.

Adif lo llama proyecto de cambio de ancho del tramo San Isidro-Murcia, montaje de vía y catenaria, y doble vía con ancho internacional y tráfico mixto. El proyecto se centra en la actuación las estaciones de San Isidro, Callosa de Segura-Cox y Orihuela en la provincia de Alicante, además de las estaciones de Beniel y Murcia.

La Administradora de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) adjudicó el 9 de julio de 2024 redacción del proyecto de cambio de ancho del tramo San Isidro-Murcia por 982.731 euros (SIN IVA) para que estuviese preparado en un periodo de 13 meses.

Anuncio

Justo a punto de cumplirse el plazo de entrega del proyecto el Boletín Oficial del Estado anunció el periodo de información pública de la ocupación de terrenos con carácter temporal para llevar a cabo las obras. Son 12.585 metros cuadrados, en su mayor parte ubicados en Orihuela y propiedad del Ayuntamiento oriolano.

Sin información pública

Adif ha eludido incorporar en los portales de consulta de concursos públicos la documentación de este procedimiento de adjudicación. No permite consultar la memoria previa ni los pasos del procedimiento administrativo de adjudicación como la apertura de ofertas y baremación de las plicas. Para un gasto público en torno al millón de euros solo aporta la fecha de formalización del contrato y el nombre del adjudicatario: Ingeniería y Econ (Ineco).

El proyecto completa los licitados en agosto de 2024 para el nodo de la misma red de Cercanías entre Crevillent-Elche y Alicante y con un coste de otros seis millones y medio de euros en la redactar los proyectos. En concreto la redacción de los proyectos básico y de construcción de plataforma, vía y energía para la implantación de ancho estándar en el Corredor Mediterráneo, en el tramo San Isidro – Alicante y la variante de conexión de la nueva estación de Elche con el centro urbano.

Adif ya intentó sacar adelante el mismo proyecto en 2015 entre San Isidro y Murcia, con una inversión de siete millones de euros y desistió de la adjudicación, sin muchas explicaciones en 2019, justificando su decisión, con las ofertas presentadas y sin valorar desde cuatro años antes, en la indefinición de los plazos y por el hecho de que ese largo periodo de tiempo ya exigía modificar el propio proyecto a nuevas condiciones.