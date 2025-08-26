ORIHUELA
Cambiemos Orihuela denuncia el cierre de dependencias de la Biblioteca María Moliner
La Concejalía de Cultura señala que se está tramitando el encargo de la reparación de la climatización de la sala de infantil que lleva clausurada más de un mes
Cambiemos ha tenido conocimiento que la sala infantil de la Biblioteca María Moliner del Ayuntamiento de Orihuela "permanece cerrada por un problema con la climatización", que no ha sido resuelta desde su cierre, hace un mes.
En palabras de la portavoz de la formación municipalista, Leticia Pertegal, “esto demuestra una vez más la incapacidad y la incompetencia de la concejala de Cultura, Anabel García", en opinión de Pertegal, para cuidar y velar por el correcto mantenimiento de los edificios que dependen directamente de su concejalía".
Por su parte, fuentes del grupo municipal de Vox, que gestiona esa concejalía, señalaron que se está tramitando desde el punto de vista administrativo el encargo para la reparación del sistema de climatización y que cuando esté reparado, volverá a abril sus puertas.
En pleno verano
Para la concejala "es inadmisible" que en pleno verano, lleve cerrada la sala infantil de la biblioteca todo el mes, suponiendo, a juicio de la concejala de izquierdas, "un grave perjuicio a las familias oriolanas que tienen que pasar todo un verano aquí con sus hijos".
Para Cambiemos si la oferta lúdica y cultural en verano en la ciudad "es nula, no podemos privar a los más pequeños de pasar una tarde en la biblioteca", porque desde la concejalía "no trabajan y prefieren cerrar una sala".
Cambiemos reclama que se solucione cuanto antes el problema con la climatización de toda la biblioteca, por el bienestar de los usuarios y del personal.
Sin actividades
Además este partido en la oposición la coalición del PP y Vox critica que se hayan suprimido, según ha asegurado en un comunicado, desde la entrada de Vox en el gobierno municipal, todas las actividades que se realizaban para los más pequeños en la biblioteca, ya que son acciones "necesarias para el acceso a la cultura desde edades tempranas y eran actividades con un gran número de participación.
Resaltan que es más que evidente esa implantación de su absurda y ridícula agenda ideológica en Orihuela, que pasa por suprimir todos los actos y eventos, dejando así una ciudad sumida en la más profunda incultura".
