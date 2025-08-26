El PSOE confía en que la moción de censura para desalojar al PP de la Alcaldía de San Fulgencio salga adelante antes de finalizar el mandato

El secretario comarcal del PSOE, Joaquín Hernández, y el portavoz socialista de San Fulgencio, José Sampere, comparecieron este lunes para valorar el rechazo judicial a la petición de medidas cautelares que solicitaban los socialistas para que se votara la moción de censura para desalojar al PP del Gobierno local.

El secretario comarcal del PSOE, Joaquín Hernández, señaló que lo que está haciendo el PP local "es penoso porque utilizar la desestimación de las medidas cautelares para decir que les han dado la razón es totalmente falso, es mentira y no se puede apoyar lo que está haciendo el alcalde de San Fulgencio, José María Ballester".

José Sampere poco después de desistir de que continuara la sesión deja el pleno de San Fulgencio / AXEL ÁLVAREZ

El PSOE señala que conocía que la medida cautelar iba a ser "difícilmente aceptada, pero queríamos primero cubrir el procedimiento administrativo para ver si había una solución, pero la vía judicial sigue en marcha".

El PSOE ha intentado en dos ocasiones en los últimos meses sacar adelante la moción de censura para desalojar al PP del gobierno local con convocatoria de pleno incluida e idéntico desenlace: la mesa de edad formada por el concejal más longevo y la edil más joven de la Corporación, ambos del Partido Popular, tumbaron la propuesta al entender que no se cumplían los requisitos para votarse. Y levantaron la sesión en contra del criterio del secretario.

De izquierda a derecha, Joaquín Hernández, secretario comarcal del PSOE, José Sampere, portavoz del PSOE de San Fulgencio, y Lola Gay Bódalo, secretaria de Organización del PSOE / INFORMACIÓN

Tiempos de la justicia

Hernández indicó en rueda de prensa que el alcalde Ballester está utilizando los tiempos de la justicia para permanecer en el cargo, en referencia a que el fondo del asunto del contencioso no se resolverá en menos de un año, y "seguir sentado en un sillón que no le corresponde a sabiendas de que no tiene razón" porque, a su juicio, "no solo se lo ha dicho el secretario municipal, también -aseguró el cargo socialista- los servicios jurídicos de la Diputación, e incluso el presidente de la Diputación, Toni Pérez (PP) ha reconocido que lo que hace el alcalde de San Fulgencio no es legal".

Aunque Hernández admitió poco después que formalmente el PP no ha respaldado la petición del PSOE en la institución provincial para que sus servicios jurídicos se pronuncien sobre esta cuestión. Peor "el presidente de la Diputación dejó claro que debe pronunciarse la justicia", reiteró.

Respeto

"El alcalde ha perdido el respaldo de la mayoría de la ciudadanía, porque los concejales representan a la ciudadanía. No siendo la fuerza más votada, que lo fue el PSOE, consiguió apoyos para gobernar. Perfecto. Pero ahora no los tiene", reiteró Hernández.

"Esos apoyos se le han ido y hay una alternativa para que San Fulgencio siga avanzando y creciendo y eso José María Ballester lo tiene que respetar. ¿Qué va a hacer cuando venga la sentencia dentro de un año o dos y diga que el pleno de moción de censura se tiene que respetar?".

Para el PSOE los actuales responsables del grupo municipal del PP, empezando por Ballester, no están legitimados para seguir presentándose a las elecciones. "Lo que se le está haciendo daño es a la democracia", subrayó el también alcalde de Dolores. "El artífice de la moción de censura no es Joaquín Hernández, son los socialistas de San Fulgencio, la comarca, el País Valenciano y España que creemos en la democracia y en que se cumplan las leyes", señaló.

Siete concejales en la oposición frente a los seis del gobierno del PP y la concejala del PIPN El equipo de Gobierno de San Fulgencio, un municipio de unos diez mil habitantes con casi un 70 % de residentes extranjeros, está formado ahora por cinco concejales del Partido Popular, liderados por el alcalde José María Ballester y la portavoz y concejal del Partido Internacional por las Nacionalidades, Charo Mejías. Seis concejales que están en minoría frente a los siete en la oposición. Que está formada por seis ediles del PSOE, encabezados por José Sampere, además del edil no adscrito, hasta junio en las filas del PIPN, Alain Vandenbergen. Decisión esta última que precipitó la presentación de la moción. Estos siete concejales son los que pretenden formar la nueva mayoría de gobierno local a través de una moción de censura. Lo han intentado en dos ocasiones, sin contar con el poder que la legislación española le otorga a la mesa de edad.

Golpe de Estado

Por su parte, el portavoz del grupo municipal del PSOE, José Sampere, y primer firmante de la moción centró su intervención en cuestionar la gestión del actual gobierno en minoría y aseguró que PP y la concejala del Partido Internacional por las Nacionalidades están prohibiendo "la democracia y que se cumpla la Constitución" en San Fulgencio.

Fue más allá el exalcalde y señaló que Ballester da "un golpe de Estado a las políticas democráticas" al impedir un "acto tan democrático como una moción de censura" que cumple todos los requisitos para ser votada y que el PP "adapta la legislación a su medida en contra los informes y manifestaciones del secretario general del pleno".

Para Sampere el Ayuntamiento, el municipio con más de diez mil vecinos que multiplica su población en verano, está "totalmente paralizado" en materias tan relevantes como aseo urbano y seguridad ciudadana, entre otras.

No a la tercera

Sampere admitió que lo más probable es que no se convoque una tercera sesión de moción de censura, que podrían solicitar haciendo valer la mayoría del PSOE y el concejal no adscrito: "Visto lo visto y que queda un año y medio de mandato, presentaremos propuestas y esperaremos a la resolución judicial".

"No gozan de la mayoría del pueblo y una situación así es paralizante e ingobernable". El PSOE desveló que desde el mes de mayo no se convocan comisiones informativas previas al pleno y que las juntas de gobierno sí se celebran "porque es de donde cobra el señor alcalde.

Aunque la información de los medios de comunicación sobre el rechazo de medidas cautelares reiteraba que solo se refería a esa petición y no a la decisión del fondo del asunto, que el juzgado resolverá en los próximos meses, Sampere aseguró que los medios de comunicación no habían trasladado correctamente la resolución y no la habían "contrastado".