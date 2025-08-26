El Ayuntamiento de Torrevieja trasladará el conservatorio profesional de música al recinto del auditorio en 2026

El Ayuntamiento de Torrevieja está ultimando la tramitación administrativa con la dirección general de Infraestructuras Educativas de la Conselleria de Educación para que el Conservatorio Profesional de Música "Francisco Casanovas" ubicado en el Palacio de la Música, en el centro del casco urbano de Torrevieja, sea trasladado a una nueva sede ubicada de más de 3.700 metros cuadrados construidos de instalaciones junto al Auditorio Internacional y el hospital privado Quirón, en el ámbito del plan parcial La Hoya. Son edificios levantados hace quince años por la Generalitat Valenciana para acoger un conservatorio internacional. Uso que nunca ha tenido.

Los plazos más optimistas para conseguir un objetivo que persigue desde hace tiempo el Ayuntamiento para el conservatorio municipal señalan a que podría estar listo para el mes de enero de 2026, según explicó a INFORMACIÓN el concejal de Cultura, Antonio Quesada.

Administrativo

Desde el punto de vista administrativo la autorización al conservatorio debe lograrse como si se tratara de un centro de nueva creación aunque en la práctica sea un traslado de la formación en 16 especialidades de instrumentos de nivel elemental y profesional y de gestión municipal. Por eso también, debe contar con una nueva denominación que será la de Conservatorio de Música "Conchita Boj"

Quesada también señaló que el traslado es compatible con la actividad de la sede de Torrevieja de la UNED, aunque recordó que las aulas de esta institución universitaria está previsto que pasen al nuevo edificio de Agamed en la calle Concepción en el curso 2026/2027, junto con las sedes de la Universidad Miguel Hernández y Universidad de Alicante.

Transporte

Las instalaciones se encuentran en un emplazamiento situado a más de dos kilómetros y medio del centro del casco urbano. Quesada señaló que como ocurre con otros servicios municipales, como es el caso de las escuelas municipales de deportes, se está diseñando en un servicio de transporte. Matizó que en el caso del conservatorio la mayor parte de alumnos llega al centro en vehículo particular porque procede de las zonas residenciales de la periferia e incluso de otros municipios de la comarca.

El conservatorio cuenta con más de trescientos alumnos y una veintena de profesores, que forman parte de la plantilla de funcionarios municipales. La previsión del área de Cultura es que en su nuevo emplazamiento el centro de enseñanza pueda ampliarse con alguna especialidad más.

Instalaciones que acogerán el conservatorio de Torrevieja, en una imagen de archivo / JAVIER FERNANDEZ

Demanda

La demanda de plazas en el conservatorio es muy superior a la demanda y se realiza una prueba de acceso a excepción de los alumnos de nuevo ingreso de siete años. Una parte importante de algunas de las disciplinas está copada por alumnos rusos y ucranianos, que cuentan con una comunidad en Torrevieja muy importante y en el que la cultura musical forma parte de su aprendizaje básico.

Las dependencias que se dejen libres del Palacio de la Música se destinarán a sede de distintas entidades culturales de Torrevieja como locales de ensayo, según las mismas fuentes. El mismo edificio alberga la sede de la Unión Musical Torrevejense, que en su día entregó parte de su patrimonio para que se levantara el Palacio de la Música.

Por fin, al cabo de más de una década, un uso compatible a los edificios Los edificios que albergarán el conservatorio municipal fueron proyectados a mediados de los años 2000 y terminados en 2011 con el objetivo de acoger las instalaciones de un conservatorio de música superior de carácter internacional. La primera piedra la puso el entonces presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, junto con el alcalde Pedro Hernández. Y su finalización la supervisó Francisco Camps. Del proyecto inicial para sus cuatro edificios de 3.721 metros cuadrados nunca más se supo en tiempos de grave crisis económica. Ni se llegó a inaugurar. Entre ese edificio y el Auditorio la Generalitat, que corrió mejor suerte y mantiene programación cultural desde 2017, invirtió más de cincuenta millones de euros a través de la Sociedad Proyectos Temáticos. Acogió provisionalmente durante dos cursos a parte de los alumnos del Colegio Inmaculada mientras se realizaba su centro de nueva planta. Después dos cursos de la sección delegada del IES Torrevigía, y ahora la sede la UNED en alguna de sus dependencias. También es sede del local del ensayos de la Orquesta Sinfónica de Torrevieja. Todo el complejo volvió a manos municipales en 2021, después de una cesión de uso de quince años de los suelos y las instalaciones por parte de la Generalitat de un recinto que cuenta con 95.000 metros cuadrados. El conservatorio internacional, que nunca ha llegado a funcionar como tal se concibió con 1 aula de coro y orquesta, 5 aulas de enseñanza instrumental individual, 13 aulas de enseñanza colectiva, 11 aulas de enseñanza de música de cámara, 14 cabinas, biblioteca, videoteca, fonoteca, laboratorio de música y electro acústica y aula técnica y corporal de danza.

Profesorado y absentismo

Por otra parte, Quesada señaló que conoce las quejas de padres y madres que se vienen repitiendo, al margen de quien asuma la dirección del centro, por las bajas sobrevenidas de profesorado, con días aislados, que son comunicadas con muy poco tiempo de antelación lo que provoca desajustes en las horas lectivas y de planificación para los padres.

En este sentido señaló que existe un control riguroso de los horarios y las bajas, y que el porcentaje de absentismo es similar al de otros departamentos municipales. No obstante, en el último curso se hicieron algunas recomendaciones en este sentido al profesorado.