La Generalitat reforzará con ocho líneas el transporte de bus de Torrevieja y el litoral de la Vega Baja

La Generalitat Valenciana ha publicado el proyecto definitivo de servicio público de transporte de viajeros por carretera de Torrevieja y entorno, denominado CV-214 Torrevieja-Alacant y que define las nuevas líneas a concesionar, sus características para los futuros procesos de adjudicación, tras varios intentos a lo largo de los últimos once años.

El proyecto publicado este jueves en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana ha atenderá una población potencial de 917.000 habitantes de Alicante, Sant Vicent del Raspeig, Santa Pola, Elche, Crevillent, Guardamar del Segura, Torrevieja, Pilar de la Horadada, Orihuela (costa), Rojales, San Fulgencio, Catral, Dolores, Daya Nueva, Daya Vieja, Benijófar y San Miguel de Salinas.

El valor estimado del contrato para la concesión de las ocho líneas previstas es de 32 millones de euros por un periodo de diez años con un billete de 1,40 euros por viajero, al margen de las bonificaciones.

Propuesta

La nueva propuesta, explica la Generalitat, mantiene la funcionalidad de las líneas actuales por el litoral, mejorando la conectividad del espacio funcional con la red AVE provincial -estaciones de Orihuela y Elche- y el aeropuerto de Alacant-Elx "Miguel Hernández". Además asegura que reforzará la conexión con el Hospital de Torrevieja con los diez municipios y urbanizaciones del eje costero a los que atiende el centro sanitario.

La concesión contará con una dotación mínima de 19 autobuses que, conjuntamente, realizarán cerca de 1,3 millones de kilómetros comerciales y más de 26.600 expediciones al año, lo que equivale a un promedio de 73 expediciones diarias. En el documento se da por hecho que el punto de destino e inicio de muchas de las líneas será la "nueva estación de autobuses" de Torrevieja, cuyo proyecto sigue todavía en la fase de elaboración de trabajos previos.

Las líneas propuestas a concesionar son:

LÍNEA 1. "ALACANT-GUARDAMAR-TORREVIEJA-PILAR DE LA HORADADA"

LÍNEA 2. "TORREVIEJA-ALACANT”

LÍNEA 3. "TORREVIEJA-PILAR DE LA HORADADA”

LÍNEA 4. “SAN FULGENCIO-GUARDAMAR-AEROPUERTO”

LÍNEA 5A. "ELX-TORREVIEJA (por Rojales)"

LÍNEA 5B. “ELX-TORREVIEJA (por Catral y Dolores)”

LÍNEA 5C. “ELX-GUARDAMAR-TORREVIEJA (directo)”

LÍNEA 6. “HURCHILLO-TORREMENDO-HOSPITAL-PILAR DE LA HORADADA”

LÍNEA 7. “TORREVIEJA-GUARDAMAR-UNIVERSIDAD-S. VICENT DEL RASPEIG”

LÍNEA 8. “GUARDAMAR-HOSPITAL DE TORREVIEJA-PILAR DE LA HORADADA”

Inicio

La Generalitat comenzó la elaboración de proyectos de servicio público de transporte de viajeros por carretera que sirvieran de base para los posteriores procedimientos de licitación de los nuevos contratos en 2014 porque la mayoría de servicios estaban desfasados y en muchos casos se prestaban con concesiones que ya no estaban vigentes.

La administración autonómica justifica el retraso en la aprobación definitiva de más de década en que estos proyectos "no pudieron llevarse operacionalmente a efecto tras detectar, al amparo de las alegaciones formuladas en el preceptivo trámite de audiencia pública, inconsistencias técnicas y legales en su contenido base, que aconsejaban realizar un análisis más prolijo de las condiciones técnico-funcionales y económicas".

Alegaciones

Un número muy relevante de las alegaciones, para el caso del proyecto de Torrevieja y entorno, además de las registradas por distintos ayuntamientos, fue presentada por Avanza, cuando operaba con el nombre comercial de Costa Azul y que acapara buena parte las actuales concesiones, entre las que se encuentran las más que rentables de tráficos interurbanos de Torrevieja que desaparecen como tal -que ahora se deben integrarse en el concurso público el Ayuntamiento a través de un servicio urbano-, la línea Pilar de la Horadada-Torrevieja-Alicante o la línea exprés al aeropuerto. Esta última una de las más importantes de las que concesiona la Generalitat por número de pasajeros e ingresos y que no figura en este proyecto.

Desistimiento

Así, en marzo de 2018 se redactó el proyecto inicial de servicio público de transporte CV-214, Torrevieja-Alacant, que se aprobó de la dirección general de Obras Públicas, Transporte y Movilidad y fue sometido a información pública, pero la Generalitat, desistió del procedimiento de adjudicación semanas antes de las elecciones autonómicas de 2023 con el argumento de que había que "actualizar el proyecto".

Pilar de la Horadada-Torrevieja-Alicante: elige tu propia aventura

El proyecto no concreta qué líneas cuentan con concesión vigente. Uno de los principales objetivos de esta mejora debe ser el refuerzo de la línea Pilar de la Horadada-Torrevieja-Alicante, que en estos momentos presenta muchas deficiencias. La demanda es muy elevada en temporada alta y muchos usuarios se quedan en tierra, en especial en las terminales de Alicante y Torrevieja, en frecuencias de horas punta y deben "pelear" por una plaza, sin que la operadora disponga de autobuses extra.

Además, se impide el pago con tarjeta cuando el billete se saca a pie de autobús.