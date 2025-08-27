La Orquesta Sinfónica de Orihuela despide agosto en Las Colinas Golf & Country Club con un concierto que puso al público en pie

Las Colinas Golf & Country Club acogió anoche una de las veladas más especiales de su calendario estival. El carisma de su entorno natural, la magia de la música y la extraordinaria actuación de la Orquesta Sinfónica de Orihuela (OSO) se unieron en un evento cultural de máximo nivel. Las más 300 personas que acudieron al concierto disfrutaron de un viaje musical con grandes clásicos del jazz, el pop sinfónico y los mejores arreglos para orquesta bajo la dirección del maestro Antonio Pujol y la participación de dos grandes solistas: la cantante Carolina Reymundo y Rafa Lozano al saxo soprano.

La gran expectación generada en torno al evento completó el aforo previsto y llevó incluso a la organización a ampliar el número de plazas para poder dar acogida a todos los asistentes.

La primera parte estuvo jalonada por clásicos memorables y el mejor jazz. El público asistió a una interpretación memorable de piezas como All of me, de Seymour Simons, Puttin on the Ritz, de Irving Berlin, Cabaret y All that jazz, de John Kander, Autumn Leaves, de Johnny Mercer y Moonglow, de Will Hudson.

Esta actividad cultural se celebró por primera vez el pasado verano, acercando la cultura musical de calidad a la zona litoral. / INFORMACIÓN

Tras esta primera parte, siguió una segunda de estilo diferente que fue igualmente aplaudida por los asistentes. Destacó el elenco de arreglos, con extraordinarias adaptaciones de Nino Bravo, Julio Iglesias y Alaska. Asimismo, Carolina Reymundo emocionó al público con la interpretación magistral de Memory, de Andrew Lloyd Webber y Elaine Paige, el Hallelujah de Leonard Cohen, I Dreamed a Dream de Schönberg, Feeling Good, de Michael Bublé, Summertime de George Gershwin y Mr. Zoot Suit de Mark Cally, que cerró el programa y puso al auditorio en pie.

El concierto, organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Orihuela, en colaboración con la Diputación de Alicante y Las Colinas Golf & Country Club, fue de entrada libre y completó un año más su aforo. “La música tiene algo de magia y anoche lo volvimos a comprobar disfrutando de una experiencia única. Ha sido para nosotros un honor acoger de nuevo en nuestras instalaciones a la Orquesta Sinfónica de Orihuela y poder colaborar en una actividad cultural de máxima calidad que deseamos siga teniendo continuidad en el tiempo”, afirmó al término del evento Javier Rodríguez, Director de Oraciones de Las Colinas Golf & Country Club. Antes y después del concierto, los asistentes pudieron disfrutar además de la zona Chillout, con DJ en directo y food truck.

