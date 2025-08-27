Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TORREVIEJA

Así serán los puestos de los hippies cuando vuelvan al Puerto de Torrevieja

La venta de artesanía, que el proyecto limita a un total de cien, se realizará con casetas de madera blancas con iluminación led y el logo municipal

Recreación de los puestos de los hippies diseñados para su nuevo emplazamiento en el puerto

Recreación de los puestos de los hippies diseñados para su nuevo emplazamiento en el puerto / INFORMACIÓN

D. Pamies

TORREVIEJA

El concurso público para remodelar la zona que acogerá la feria de atracciones y una explanada peatonal entre la actual plaza de Capdepont y el monumento del Hombre del Mar en Torrevieja ha incorporado también la documentación con el futuro aspecto que presentarán los puestos de artesanía, el popular mercadillo de los hippies cuando regresen a su espacio comercial tradicional. Al menos de manera aproximada.

Recreación de los puestos de los hippies con iluminación led

Recreación de los puestos de los hippies con iluminación led / INFORMACIÓN

Logo

En blanco, con el logo del Ayuntamiento de Torrevieja y, como no podía ser de otra forma, con iluminación especial led intercambiable en distintos colores. Con madera contralaminada y revestimiento "surface", además de una persiana basculante que funcionará a modo de pérgola-marquesina.

Figuran dos modelos básicos. El que se instale exento tiene unas medidas de cuatro metros de longitud -el mostrador de cara al público- y dos de fondo. Luego figuran composiciones de dos, tres y cuatro puestos.

El diseño de los módulos de venta ha sido encargado y realizado al taller de arquitectura DRM.

Aspecto de los puestos en una composición de cuatro locales en el proyecto

Aspecto de los puestos en una composición de cuatro locales en el proyecto / INFORMACIÓN

Planos

Su ubicación en los planos, de forma aislada, y en conjuntos de dos, tres y cuatro puestos, está prevista en el espacio resultante entre el edificio administrativo de la Generalitat de las Aduanas del Puerto, el muelle Mínguez y el acceso al nuevo centro de ocio del Puerto Paseo del Mar.

El emplazamiento definitivo del popular mercadillo de artesanía es una decisión pactada con los vendedores y se han barajado varias alternativas en los últimos meses. Finalmente, lo que figura en el proyecto en licitación del nuevo paseo del cantil de la bahía, entre el muelle Mínguez y la nueva lonja pesquera, parece el definitivo.

Solo artesanía

El Ayuntamiento quiere que el regreso de esta oferta comercial se limite exclusivamente a los productos de artesanía que figuran en la ordenanza, con el objetivo de que esta actividad no se desvirtúe desde el punto de vista de la calidad comercial, algo que ha ocurrido en los últimos años con la oferta de otros productos como ropa, camisetas y souvernirs turísticos.

Actualmente, los puestos de madera se encuentran ubicados a lo largo de la avenida de la Estación de forma provisional. Una zona en la que los vendedores facturan mucho menos que en su emplazamiento tradicional del paseo de La Libertad, que fue demolido en las obras de remodelación portuaria. El Ayuntamiento quiere que regresen durante el año 2026 al igual que la feria de atracciones que cumple este verano tres temporadas en el parque de Antonio Soria. Ubicación en la que los feriantes solo cuentan con afluencia en verano y cuando hay eventos como festivales.

Noticias relacionadas y más

Distrubución de los puestos. En los planos figuran cien. Arriba a la derecha su ubicación en el recinto portuario.

Distrubución de los puestos. En los planos figuran cien. Arriba a la derecha su ubicación en el recinto portuario. / Ipydo

Cien puestos

En la disposición definitiva solo figuran cien puestos según confirman los planos, aunque los que se encuentran abiertos en su localización provisional de la Avenida de la Estación son más de 150 casetas. En el paseo de la Libertad llegaron a funcionar alrededor de 200, cifra que el alcalde aseguró que se iban a mantener.

TEMAS

