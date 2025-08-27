Torrevieja, cerrado por vacaciones: El PP retrasa el pleno ordinario de agosto al 8 de septiembre

El equipo de Gobierno del Partido Popular de Torrevieja se ha tomado al pie de la letra el artúculo 39.2 del nuevo reglamento del pleno a la hora de atrasar las sesiones ordinarias del mes de agosto a septiembre y por primera vez en 18 años el Ayuntamiento no acogerá el debate y fiscalización de la gestión municipal de cada último lunes de mes que correspondería al último del verano.

Algo paradójico en una ciudad en la que, con una ocupación turística de récord con no menos de 350.000 personas residiendo en estos momentos en el término municipal, y un mes de agosto, este de 2025, especialmente intenso en acontecimientos y sucesos de todo tipo, hay problemas que resolver a diario.

En otras muchas ciudades de entidad de la provincia, también turísticas como Orihuela y Elche, el pleno de agosto siempre se retrasa por vacaciones, recordó en su día el equipo de gobierno.

Dos sesiones

Septiembre contará entonces con dos sesiones plenarias, ya que la correspondiente a este agosto se celebrará el lunes 8 de septiembre. Una parte de los miembros del equipo de Gobierno han aprovechado esta oportunidad única -es la primera vez que pasa en mucho tiempo-, para salir de Torrevieja a descansar, o refugiarse para olvidarse del ajetreo en alguna de las áreas residenciales de la periferia en las que parece que no pasa nada.

"Tranquilo"

Es el verano en Torrevieja. El área de Turismo asegura esta temporada que es especialmente "tranquilo" para disfrutar de las vacaciones en su último vídeo promocional, entre imágenes de playas desiertas, grandes festivales y conciertos, fiestas populares de la ciudad, terrazas en las que no hay que hacer cola para tomar algo y paisajes imposibles de visitar en las salinas sin vulnerar la legislación ambiental.

Modo vacaciones

Ese modo vacaciones se ha trasladado a otras actividades municipales como los actos institucionales. El alcalde Eduardo Dolón hace semanas que no comparace en rueda de prensa. Lo hizo en varios "canutazos" de finales de julio durante la semana del Certamen de Habaneras y en una (nueva) visita a las obras del Puerto, y considera suficiente para explicar su gestión el trabajo del potente equipo que alimenta las redes sociales municipales generando contenidos a diario y que elabora los vídeos y los textos para los concejales y primer edil.

D. Pamies

Nuestro equipo

Destacan entre ellos los que se congratulan como ejemplo de eficiencia de que las empresas contratadas para llevar a cabo servicios públicos esenciales y que reciben un pago millonario de las arcas municipales, como el de recogida de residuos o el nuevo de mantenimiento de parques y jardines, hagan, efectivamente, el trabajo por el que se les paga.

Hasta un juicio

La suspensión de plenos en el Ayuntamiento de Torrevieja no ha estado exenta de conflictos y polémicas en el pasado reciente. El alcalde Pedro Hernández Mateo decidió por decreto durante su mandato entre 2003 y 2007 anular trece plenos ordinarios de agosto y diciembre, -sin recuperarlos después-, y fue denunciado por la oposición por esa práctica.

En aquel momento el reglamento que regulaba las sesiones no recogía esa posibilidad. Fue juzgado en 2018 por vulneración de los derechos fundamentales a la participación política de los cargos públicos y resultó absuelto porque la jueza consideró que el número de plenos suspendidos era insuficiente para considerar que se había vulnerado ese derecho.

Nuevo reglamento

El nuevo reglamento que regula los plenos fue aprobado a finales de 2024 con los votos de la mayoría del Partido Popular y ya tras su aprobación llamó la atención esa impronta oriolana que se deja notar en esta salvedad agostera. En el mes caluroso por excelencia la considerada capital histórica de la Vega Baja se va de vacaciones. O se vienen, porque muchos son los oriolanos que las disfrutan en Torrevieja precisamente.

Sea costumbre vieja o nueva las vacaciones de agosto también han llegado al Ayuntamiento de Torrevieja. Aunque la polémica del nuevo reglamento va más allá de que los miembros del equipo de gobierno municipal se puedan tomar unos días de descanso en pleno pico turístico de agosto, con la ciudad de bote en bote.

Al juzgado

A juicio de la oposición del PSOE, que tiene presentada una demanda por la vía de lo Contencioso Administrativo contra la aprobación del nuevo reglamento por supuesta vulneración de los derechos fundamentales de los cargos públicos y el incumplimiento de otros preceptos legales, el nuevo texto limita el debate en muchos aspectos.

Si bien a la hora de debatir las mociones que ahora ocupan la mayor parte de la sesión y que antes se descartaban, se ha demostrado algo menos restrictivo de lo previsto inicialmente.