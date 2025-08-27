Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

GUARDAMAR DEL SEGURA

Los vecinos de Babilonia de Guardamar llevan el viernes ante la Subdelegación su rechazo a los derribos de las casas

Costas tiene previsto llevar a cabo 60 demoliciones de las viviendas centenarias desde el 15 de septiembre

GUARDAMAR DEL SEGURA

Los vecinos de Playa Babilonia de Guardamar del Segura tienen previsto concentrarse el viernes desde las doce la mañana en la plaza de la Montañeta de Alicante, frente a la sede de la Subdelegación del Gobierno para expresar su rechazo a la orden de demolición prevista de más sesenta viviendas de planta baja centenarias de la playa, impuesta por Costas.

Además, un grupo de vecinos que vive en las casas llegará a pie desde Guardamar a la plaza en la que se ha convocado la protesta en Alicante. Partirán este jueves a primera hora desde Guardamar y esperan hacer noche en Arenales.

Otro acto reivindicativo más de los que se han sucedido desde que se conoció la fecha de las demoliciones. Desde entonces se han organizado protestas en Guardamar, baños colectivos, actividades para dar a conocer la historia y singularidad de las viviendas.

La decisión del derribo está justificada por el Estado en que las viviendas ocupan dominio público marítimo-terrestre y sus concesiones se agotaron en 2018. La administración niega la prórroga porque mantiene que las viviendas son uno de los factores que provoca la regresión de la playa y quiere recuperar el cordón dunar entre el litoral y la pinada anexa, en torno a 600 metros lineales.

Ilegal

Los vecinos señalan, por su parte, que el rechazo a la prórroga es ilegal porque cumplen con todos los requisitos para poder obtenerla, como hace Costas con cientos de peticiones al año, y mantienen que la regresión está provocada el abandono del mantenimiento de la playa y los errores en la construcción de infraestructuras civiles que impiden que lleguen los sedimentos a a esta playa y otras de Guardamar para regenerarla: es el caso del espigón de la gola del río Segura, situada al norte de la playa, construido en los años 90 con motivo de las obras contra inundaciones, que a juicio de los vecinos está orientado al revés y en vez de redirigir los sedimentos que arrastra el río con las avenidas los dispersa al norte y mar adentro.

Los vecinos recurrieron cada una de las negativas a las prórrogas ante la Audiencia Nacional, en recursos que fueron rechazados por el tribunal, y también ante el Tribunal Supremo, que no admitió la reclamación. Han avanzado en la declaración de núcleo tradicional y Bien de Interés Cultural para intentar proteger de la hilera de viviendas ante de los derribos y que las casas se protejan al amparo de la nueva ley de Costas Valenciana, para la que el Gobierno central no ha cedido competencias a la Generalitat. Además han tenido que cerrar por su cuenta la propia contratación de las demoliciones, que deben pagar de su bolsillo para no se encarezcan, y evitar sanciones de la administración.

