Los bomberos controlan un incendio en la Sierra de Orihuela junto a La Aparecida

Un incendio ,forestal que los bomberos dan por controlado, está afectando a la Sierra de Orihuela, cerca de la pedanía oriolana de La Aparecida

Las llamas han comenzado poco antes de la una de la tarde por una zona de matorral cercana al restaurante Pico del Águila, en el extremo sur de la sierra, muy cerca del límite con la Región de Murcia, y se han extendido rápidamente, según fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos, hasta el pinar de la ladera este de la sierra oriolana.

En el lugar trabajan tres dotaciones de bomberos Consorcio Provincial de Alicante desplazadas del parque de Orihuela y otras seis de Bomberos Forestales de la Generalitat con un helicóptero y se va a incorporar un avión de extinción de carga en tierra A50. Además, han recibido apoyo de personal de extinción de incendios de la vecina Región de Murcia.

Según fuentes del Ayuntamiento oriolano, aproximadamente dos horas después de iniciarse los bomberos han dado por controlado el incendio y se está refrescando la zona, en la que quedará un retén de bomberos forestales.