Un fallecido en una explosión en la Pirotecnia Ferrández de Redován

Una persona ha fallecido como consecuencia de una explosión registrada en las instalaciones de la empresa Pirotecnia Ferrández, en Redován, este jueves sobre las nueve y media de la mañana, según ha confirmado el Consorcio Provincial de Bomberos.

Sobre las 9.31 horas de la mañana se ha registrado una fuerte deflagración en el recinto de esta conocida Pirotecnia de gran arraigo en la comarca, cuyas instalaciones se encuentran ubicadas en el término municipal de Redován. La explosión se ha producido en una caseta de transformación de artículos pirotécnicos, el fuego ya ha sido estabilizado por bomberos, según ha confirmado la alcaldesa Nely Ruiz y el Consorcio Provincial de Bomberos.

Según las mismas fuentes, además de la persona fallecida, no hay heridos. El Consorcio ha movilizado inicialmente un helicóptero Alfa 9 sanitario que finalmente no ha sido necesario al certificar que no hay mas personas heridas. También han sido movilizados efectivos del parque de bomberos de Orihuela y Almoradí, desde donde han salido un total de 8 vehículos de bomberos correspondientes a 6 dotaciones, según ha informado el oficial de guardia del CPBA

Momento de la explosión en la pirotecnia / vega-baja.com

Tanto bomberos, como agentes de la policía local de Redován y de la guardia civil se encuentran en el recinto de la pirotecnia, situado en la ladera de la Sierra de Callosa, en el conocido como Camino de la Sierra, que une el casco urbano de esta población con el barrio de San Carlos y la N-340.

[NOTICIA EN ELABORACIÓN]