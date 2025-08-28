Un vertido de combustible en el río Segura obliga a cerrar al riego 10.000 tahullas de Rojales y Guardamar

El juzgado de Aguas de Rojales ha detectado un vertido de hidrocarburos en el río Segura y ha decidido la clausura la toma de agua del río desde el cauce a la acequia Comuna, una de las más importantes del riego tradicional de la Vega Baja. La medida afecta a diez mil tahullas, unas 1.200 hectáreas de superficie agrícola de Rojales y Guardamar del Segura.

Comuna distribuyen aguas vivas del Segura a los bancales de Rojales y Guardamar a través de las acequias de Los Frailes, Alcudia y de Huertas.

Según indicaron fuentes de la entidad de riego tradicional hace unos días algunos agricultores alertaron de la presencia de combustible en el agua.

Pero este jueves se constató que el origen no está en un vertido aislado a la red de riego, sino que procede del caudal contaminado del río, que es el que dota a las acequias de agua de riego.

Toma de muestras de agua del río realizada por el Seprona y la CHS / INFORMACIÓN

Algo que se ha dejado notar especialmente a primera hora de la mañana, en el tono multiculor de la superficie del agua y también por el fuerte olor que desprendia el agua del río a su paso por el cauce urbano, según ha indicado el síndico del Juzgado, Eduardo de Gea.

Identificación

El Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil y la guardería fluvial de la Confederación Hidrográfica del Segura han tomado muestras del agua. El personal de la entidad de cuenca, los propios regantes y el Seprona está intentando identificar dónde podría estar el origen del vertido al río.

Fuentes de la presidencia de la Confederación Hidrográfica del Segura han indicado que la Comisaría de Aguas de la entidad de cuenca está trabajando para rebajar el impacto de la mancha de combustible "que no es muy extensa". Los técnicos van a intentar acotar y confinar la mancha en el cauce y extraerla con una bomba. En caso de que no se pudiera llevar a cabo esta operación con todas las garantías, se desembalsará agua desde La Pedrera para diluir el vertido hasta la desembocadura.

En Fomentera no hay

En un principio, aguas arriba, en Formentera del Segura, no se aprecia en el agua, aunque se trata de un cauce urbano bastante más extenso, donde los indicios de contaminación pueden pasar más desapercibidos.

En estos momentos los agricultores que se quedan sin ese aporte de agua se están empleando a fonto para preparar los bancales para los cultivos de hortalizas de otoño-invierno como la alcachofa, el boniato y el romanescu. Además, los caudales del Segura riegan muchas hectáreas de cítricos, principalmente limoneros y naranjos.