ORIHUELA
Un helicóptero y drones buscan a un hombre de 58 años desaparecido en Orihuela
La búsqueda se centra en el entorno de la Dehesa de Pinohermoso
Los servicios de emergencias están empleando desde las siete de la tarde de este viernes un amplio despliegue de medios para localizar a un hombre de 58 años desaparecido en el entorno de la Dehesa de Pinohermoso de Orihuela, en el extremo sur del término municipal, muy cerca de la pedanía de Arneva y de la Vereda Liorna.
Los servicios de emergencias de la Generalitat, Policía Local y Protección Civil de Orihuela, además de la Guardia Civil están llevando a cabo la búsqueda con la ayuda de un helicóptero del Grupo Especial de Rescate en Altura de los Bomberos de la Diputación de Alicante y la unidad de drones de la Policía Local, A estos recursos se añaden, además, voluntarios de Protección Civil y agentes de la Policía Local, según han informado el 112 y el Ayuntamiento oriolano.
Residente en la Dehesa
El hombre desaparecido es residente en la Dehesa, una zona de viviendas diseminadas que se extiende por la ladera norte de la Sierra del Cristo. Emergencias no ha concretado las circunstancias en las que se ha producido la desaparición .
Suscríbete para seguir leyendo
- Los pequeños dragones azules ya se cuentan por docenas en las playas de Guardamar este sábado
- Muere uno de los propietarios de la Pirotecnia Ferrández por la explosión en Redován
- Así serán los puestos de los hippies cuando vuelvan al Puerto de Torrevieja
- Fallece ahogado un hombre de 74 años en la playa de La Mata de Torrevieja
- Guardamar rebaja la prohibición del baño por el dragón azul a una bandera de alerta por medusas
- La Generalitat reforzará las ocho líneas interurbanas de transporte en bus en Torrevieja y el litoral de la Vega Baja
- El Ayuntamiento de Torrevieja trasladará el conservatorio profesional de música al recinto del auditorio en 2026
- Reabren al baño los 11 kilómetros de playas de Guardamar sin hallar más ejemplares de dragón azul venenoso