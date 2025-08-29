Un helicóptero y drones buscan a un hombre de 58 años desaparecido en Orihuela

Los servicios de emergencias están empleando desde las siete de la tarde de este viernes un amplio despliegue de medios para localizar a un hombre de 58 años desaparecido en el entorno de la Dehesa de Pinohermoso de Orihuela, en el extremo sur del término municipal, muy cerca de la pedanía de Arneva y de la Vereda Liorna.

Los servicios de emergencias de la Generalitat, Policía Local y Protección Civil de Orihuela, además de la Guardia Civil están llevando a cabo la búsqueda con la ayuda de un helicóptero del Grupo Especial de Rescate en Altura de los Bomberos de la Diputación de Alicante y la unidad de drones de la Policía Local, A estos recursos se añaden, además, voluntarios de Protección Civil y agentes de la Policía Local, según han informado el 112 y el Ayuntamiento oriolano.

Residente en la Dehesa

El hombre desaparecido es residente en la Dehesa, una zona de viviendas diseminadas que se extiende por la ladera norte de la Sierra del Cristo. Emergencias no ha concretado las circunstancias en las que se ha producido la desaparición .