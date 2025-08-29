Playa Babilonia de Guardamar reclama una reunión con la ministra Aagesen y recurre in extremis contra las demoliciones

Unos trescientos vecinos de Playa Babilonia de Guardamar del Segura se han concentrado esta mañana frente a las puertas de la Subdelegación del Gobierno, en la plaza de la Montañeta de Alicante, para reclamar a la administración soluciones que impidan la demolición prevista de más de 60 viviendas centenarias en dominio público marítimo-terrestre ordenada por el Ministerio para la Transición Ecológica.

En la concentración los vecinos han reclamado una reunión con la ministra Sara Aagesen y el secretario de Estado Hugo Morán antes de la fecha prevista de los derribos, el 15 de septiembre. Además, han anunciado que se ha registrado un recurso contencioso-administrativo de revisión del expediente que culminó en las resoluciones judiciales de la Audiencia Nacional que dieron la razón al Estado en su decisión de no prorrogar los derribos.

Ese recurso se basa en la nueva documentación que apuntala las razones de los vecinos a la hora de cuestionar la decisión de la administración de no prorrogar las concesiones.

La protesta ha estado precedida por una marcha a pie de un grupo de afectados por las demoliciones a través de litoral que separa Guardamar de Alicante, con un vadeo del río Segura en su desembocadura incluido, y forma parte de una batería de actos y protestas que los vecinos llevan protagonizando durante todo el verano. En un tono reivindicativo, y con presencia de residentes de la zona muy jóvenes, se ha desplegado además la pancarta de la asociación que agrupa los intereses de otras zonas afectadas por el deslinde de Costas en todo el Mediterráneo "Somos Mediterráneo".

