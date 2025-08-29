El Ayuntamiento de Torrevieja renuncia al RBF y ya prepara la presencia de otro gran festival veraniego

El Ayuntamiento de Torrevieja ha decidido no prorrogar el contrato de patrocinio con la mercantil organizadora del Reggaetón Beach Festival (RBF), cuyo acuerdo finalizó el pasado 6 de agosto, cerrando de esta forma una etapa que "ha aportado gran notoriedad y miles de visitantes jóvenes a la ciudad durante los últimos veranos", según el equipo de Gobierno.

La ciudad cuenta con infraestructuras, espacios y un potencial turístico que "la sitúan en el mapa de los grandes destinos de ocio y cultura de España", señalaron las mismas fuentes para matizar que esta renuncia se realiza agradeciendo la presencia del festival multitudinario veraniego con presencia en la ciudad desde 2023.

En septiembre

En este sentido, se está trabajando ya en un nuevo proyecto "más potente" para 2026, que será anunciado probablemente el próximo mes de septiembre, que en palabras de los responsables municipales, "reforzará la posición de Torrevieja como referente en la organización de grandes eventos y que dar continuidad al atractivo que supone para miles de jóvenes elegir la ciudad como destino en verano".

El RBF ya está en marcha en Torrevieja / JOAQUÍN CARRIÓN

El RBF es una marca que realiza ediciones de su festival de música urbana - reggaeton- por todo el país. En Torrevieja aterrizó en 2023. Se han realizado tres ediciones en el parque Antonio Soria con éxito de público y repercusión mediática.

El contrato del RBF le ha costado al Ayuntamiento de Torrevieja 605.000 euros (IVA incluido), con 121.000 en la primera edición y 242.000 euros en las dos últimas, con una repercusión económica que, según los informes técnicos, multiplicaban ese precio.

Patrocinio

A ese gasto adjudicado con la singular fórmula de patrocinio en exclusividad en la que los organizadores justifican el empleo del dinero público con informes en los que se detalla la inversión que realizan en comunicación y campañas de marketing y publicidad para difundir el evento y la marca de la ciudad y que ese despliegue multiplica en valor económico la inversión inicial.

Modelo de adjudicación que está amparado por la legislación de Contratación del Sector Público y que adoptan docenas de municipios. Al gasto muncipal hay que sumar los dispositivos de seguridad y logística asumidos por el Ayuntamiento, que no recupera inversión vía entradas, sin posibilidad de recuperación de la inversión de dinero público vía entradas.

Diversificar

Las concejalías de Juventud y Turismo han indicado este viernes que la decisión responde a la estrategia municipal de diversificar la programación cultural y musical del verano, con el objetivo de llegar a nuevos públicos, especialmente el juvenil, y fomentar un calendario de eventos que tenga un impacto turístico a lo largo de todo el año.

En palabras de los ediles responsables, Domingo Paredes y Rosario Martínez, “Torrevieja tiene que continuar creciendo con una oferta cultural plural, que nos permita diferenciarnos, potenciar la imagen de ciudad abierta y dinámica, y consolidar festivales que se conviertan en referencia nacional”.

“Estamos convencidos de que la nueva etapa que abrimos nos permitirá dar un salto de calidad y diversidad, ofreciendo a los torrevejenses y a quienes nos visitan propuestas innovadoras, sostenibles y con capacidad de generar un mayor impacto económico y turístico”, han concluido los concejales de Juventud y Turismo.

Brilla Torrevieja

Por su parte, Brilla Torrevieja, el ciclo de conciertos y actividades culturales enfocadas también a un público más general y otros segmentos de edad y que también se lleva a cabo durante todo el verano desde 2022 por una productora formada ad hoc por empresarios de la Vega Baja para organizar este festival -que ahora extiende sus producciones a Orihuela-, firmó un contrato por 363.000 euros anuales en 2024, también por patrocinio en exclusividad, con posibilidad de prórroga anual hasta 2027, si lo autoriza el Ayuntamiento. Lo que hace un total 1.824.000 euros.