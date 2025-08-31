Las «doblás» atacan de nuevo en las playas de Torrevieja

Solo hay un hecho probado que hace de este comportamiento algo inusual. Hasta hace unos pocos años no mordían. Las oblada melanura, dobladas o «doblás» en la Vega Baja, siempre ha sido un pez inofensivo. Apreciado por los pescadores deportivos porque su carne se parece a la de la dorada, aunque de escaso valor comercial.

Se reconocen a simple vista por su característica mancha redonda y negra en la cola, melanura en griego es «cola negra», y si supera los 20 centímetros de longitud ya es un ejemplar especial. Se alimenta de pequeños crustáceos, gusanos y alevines. Es una especie de poca profundidad y, por su gran curiosidad, nunca han tenido inconveniente en acercarse en pequeños bancos a los bañistas. Todo un espectáculo de vida marina que sorprende a propios y extraños cuando el mar está en calma y las aguas transparentes, como si de un baño en una playa tropical se tratara.

Playa del Cura de Torrevieja / TONY SEVILLA

En otras playas

Pero desde hace unos años se han vuelto algo folloneras, y pican. O, mejor dicho, muerden, porque la información científica señala que cuentan con una hilera externa de a 10 dientes incisivos delanteros «con el borde cortante», seguidos de una fila de dientes con forma similar a los caninos. Diminutos, eso sí. No está ocurriendo solo en las playas de Torrevieja. También se ha documentado en los últimos años en Benidorm, para sorpresa del turismo internacional y, en este mismo verano, en la Vila Joiosa.

Socorrismo

Sienten especial predilección por verrugas, lunares, varices, venas y rozaduras lo que más destaca en el bosque de piernas de los bañistas. Una preferencia que no es en absoluto leyenda urbana playera. Los datos de asistencia de primeros auxilios de los servicios de socorrismo confirman el nuevo menú del pequeño pez. Se ceban en especial con personas mayores o presentan alguna herida. Con susto pero sin consecuencias graves. Aunque sí es bastante más escandaloso cuando el pez acierta con varices de algún bañista que siga tratamiento con anticoagulantes -el Sintróm-.

Los servicios de vigilancia y socorrismo de Torrevieja han confirmado a INFORMACIÓN que han atendido todo el verano estas «picaduras», con un tratamiento que no suele ir más allá de un vendaje improvisado en un puesto de socorrismo. Pero esas atenciones son una pequeña parte de las picaduras que se producen. El problema es para quienes gustan de un baño diario con elevada probabilidad de mordedura.

Playa del Cura de Torrevieja / TONY SEVILLA

Las más concurridas

En Torrevieja la presencia de la oblada es más frecuente en playas urbanas y zonas a cobijo del oleaje como la playa del Cura o las «piscinas naturales». No solo porque sea un litoral más cerrado. También porque la proporción de bañistas que superan los 65 años en estas zonas de baño muy accesibles y vigiladas es mayor que en otras.

El ataque repentino de las dobladas no es, de momento, objeto de estudio científico. Por lo que las explicaciones a ese comportamiento no dejan de ser meras hipótesis y en algunos casos, están en el terreno de la especulación.

Estaban allí antes

Sí se apunta su relación con el cambio climático, ya que el aumento promedio de la temperatura del mar, que estos días vuelve a rozar los 30 grados, obliga a los peces a acelerar su metabolismo y alimentación. No está probado.

Lo que sí está claro es que las dobladas estaban allí, en el mar, roqueando cerca de la costa o en los mejores fondos alfombrados de posidonia, mucho antes de los bañistas.

Oblada, o "doblá", muy común en las playas de la provincia de Alicante / INFORMACIÓN

Esta especie se ha sumado así a la nómina de la fauna acuática que está alimentando una auténtica ictiofobia totalmente injustificada en las playas más masificadas del litoral de la provincia. Del pez araña de la orilla al pequeño y espectacular dragón azul -que de momento solo se ha demostrado viral en las redes sociales-, pasando por las clásicas medusas, con la carabela portuguesa -que no es una medusa, como referente-, a la ya olvidada choa, que era bastante más contundente y agresiva.

En las playas de Torrevieja no pasa de ser una anécdota más que contar de vuelta al mesetario centro del mundo. Y este verano las quejas para que «quiten esos peces porque pagamos nuestros impuestos», como ya le tocó durante años a las inofensivas y saludables ribazones de posidonia, no dan para cortar ni medio carril de la avenida de la Purísima.