Cursos de IA, redes sociales y competencias digitales, entre la oferta formativa de la Cámara de Comercio de Orihuela

La Cámara de Comercio de Orihuela ha lanzado su programación de cursos para los meses de septiembre y octubre, con una variada oferta dirigida a empresas, autónomos, jóvenes y mayores de 45 años en búsqueda de empleo y formación. La iniciativa combina talleres presenciales y online en Orihuela ciudad y Orihuela Costa, abarcando programas de consolidación empresarial, innovación comercial y competencias digitales.

Una formación útil

El presidente de la Cámara, Mario Martínez, ha destacado que “nuestro objetivo es ofrecer una formación útil, adaptada a las necesidades reales del mercado laboral y empresarial, y al alcance de todos los perfiles profesionales de la comarca”.

Durante el mes de septiembre, la oferta incluye acciones de los programas Talento joven y Talento +45, como los cursos de Inteligencia artificial y Competencias digitales en Orihuela ciudad que se inician en ambos casos el 9 de septiembre. En el área de Innovación comercial, se celebrarán los cursos online ‘Comunica mejor para vender más’ (10 de septiembre), ‘Digitaliza y planifica tu crecimiento, ideas de promociones por temporada’ (15 de septiembre) y ‘La IA aplicada a comercios y pequeñas empresas’ (17 de septiembre). Por su parte, el programa de la Oficina Acelera Pyme incluye dos talleres online, ‘LinkedIn para autónomos y empresas’ (11 de septiembre) y ‘Herramientas de diseño con Canva’ (25 de septiembre). Además, el Programa de Consolidación Empresarial, centrada este año en la IA, comenzará el 22 de septiembre.

Oficina Acelera Pyme

Por otro parte, la formación de octubre continuará con el impulso a la digitalización a través de la Oficina Acelera Pyme, con cursos online como ‘Instagram para autónomos y empresas’ (16 de octubre) y la sesión presencial ‘Fotografía para redes sociales’ (30 de octubre).

Dentro del programa Talento joven, se impartirán los cursos de ‘Socorrismo acuático’ a partir del 6 de octubre y ‘Auxiliar de almacén’ con comienzo el día 20 del próximo mes. Para mayores de 45 años, se ofrecerán nuevas sesiones de Competencias digitales, esta vez en Orihuela Costa, donde las clases se ponen en marcha el 21 de octubre. Asimismo, en noviembre está previsto otro curso para mayores de 45 años de aparatología estética a partir del día 10.

Mario Martínez subraya que “cada actividad formativa está diseñada para responder a las demandas actuales, con especial atención a la transformación digital, la mejora de la empleabilidad y la innovación en los negocios locales”.

La programación completa está disponible en la web de la Cámara de Comercio de Orihuela, donde las personas interesadas también pueden formalizar su inscripción.

Ante cualquier duda también pueden llamar a la Cámara al teléfono 966743502 o enviar un correo a administracion@camaraorihuela.org.