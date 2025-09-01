Diana Morant arranca en la Vega Baja el curso político del PSOE- PSPV

El PSPV-PSOE celebrará su inicio de curso político los días 19 y 20 de septiembre en La Vega Baja donde analizarán la situación política actual de la Comunitat Valenciana y se marcará la hoja de ruta para los próximos meses.

Así, el sábado 19 se celebrará en Guardamar del Segura una reunión interparlamentaria y una reunión de la ejecutiva del PSPV-PSOE.

Torrevieja

A día siguiente, sábado 20, tendrá lugar una jornada abierta en Torrevieja donde se celebrarán mesas de debate sobre Emergencia Climática y Servicios Públicos.

La secretaria general de los socialistas valencianos y ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, y el secretario general del PSPV-PSOE de la provincia de Alicante, Rubén Alfaro, clausurarán la jornada.

Cartel anunciador del arranque del curso político / INFORMACIÓN

El Consell que sí estaba

Los socialistas valencianos darán comienzo al curso político en la Vega Baja, "una comarca de gran relevancia que sufrió las consecuencias de la DANA en el año 2019" y donde se puso de "manifiesto la capacidad del Consell" presidido por Ximo Puig para actuar con rapidez y eficacia ante una emergencia, protegiendo a los valencianos y valencianas.