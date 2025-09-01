El Hospital de Universitario de Torrevieja se convierte en centro quirúrgico libre de látex

El equipo del bloque quirúrgico del Departamento de Salud del Hospital Universitario de Torrevieja ha desarrollado e implementado un protocolo actualizado para la gestión del látex, "una iniciativa crucial que eleva los estándares de seguridad para pacientes y personal sanitario", en palabras de la gerencia del departamento de salud.

Efectos alérgicos

Desde el mes de marzo la puesta en marcha del nuevo protocolo ha permitido atender con mayor confianza a pacientes que desconocen ser alérgicos al látex hasta el momento de la exposición. Esto garantiza una atención más segura y minimiza riesgos inesperados.

Al reducirse el uso de materiales con látex, disminuye significativamente la sensibilización y el riesgo de alergias ocupacionales entre el personal, un aspecto vital dada la exposición continua en el entorno quirúrgico.

De este modo, como se previenen reacciones alérgicas, el hospital logra una disminución de complicaciones asociadas a incidentes con látex y se reducen también los tratamientos posteriores, según señalan las mismas fuentes.

Buena práctica clínica

Por otra parte, facilita la estandarización de procedimientos y se alinea con las indicaciones que consideran los ambientes quirúrgicos libres de látex como un estándar de buena práctica clínica.

La implementación de este protocolo de vanguardia muestra el compromiso del Hospital Universitario de Torrevieja en la adopción de las mejores prácticas para la seguridad del paciente.