El Museo para la Semana Santa de Torrevieja que costó 6 millones termina como edificio de oficinas

El Ayuntamiento de Torrevieja ha aprobado la adjudicación de las obras de adaptación de dos plantas del Centro Municipal Multiusos de la avenida de las Habaneras (antes conocido como nuevo Museo de la Semana Santa) para destinarlas a centro de formación y centro de ocio juvenil. Un total de 11 empresas han presentado ofertas.

Centro juvenil y centro de formación

El contrato ha recaído en Inmourbana Servicios por 153.536 euros, con una baja sobre el precio de licitación del 11 %. Estas obras servirán para adaptar una parte del edificio que se concibió inicialmente como espacio museográfico diáfano en las plantas tercera y quinta para acoger imágenes y orfebrería religiosa local como centro de ocio juvenil y centro de formación homologado. Y darle un uso diez años después de que el edificio se haya terminado.

El resto de plantas está siendo empleada desde hace unos años para usos culturales variados como locales de ensayo para masas corales, talleres de distintas concejalías o la escuela municipal de artesanía salinera.

Pese a este esfuerzo por adaptar las instalaciones el diseño de muchas de ellas siguen sin cuadrar con sus actuales usos.

Por ejemplo, la planta que se concibió para acoger una cafetería, o la última que se planeó para ubicar despachos y salas de reuniones exclusivamente para la Junta Mayor y que acoge la escuela municipal de artesanía salinera. También hay un salón de actos preparado como capilla.

Protesta de marzo de 2018 en la que la Junta Mayor reclamaba que el edificio mantuviera su uso como museo / INFORMACIÓN

Montacargas y almacenes

Además cuenta con un almacén en la entreplanta que alberga inventario del área de fiestas y un sótano. Y de un montacargas especial de grandes dimensiones concebido para trasladar tronos e imágenes, que apenas se ha utilizado.

El edificio proyectado por el arquitecto Javier García Solera como Museo de la Semana Santa por encargo del Ayuntamiento.

Costó más de seis millones de euros financiados por un plan anticrisis de la Generalitat -el Plan Confianza-. Se inició el 2 de mayo de 2010 con un acto multitudinario colocación de primera piedra por impulso del entonces alcalde Pedro Hernández Mateo.

Los plazos no se cumplieron y durante el primer mandato de Eduardo Dolón en 2011-2014 no pudo terminarse.

En torno a 2016, cuando se dio por concluido el proyecto con un retraso considerable sobre la previsión inicial y problemas en los pagos de las certificaciones a las empresas contratadas, la Corporación, en ese momento formada por varios partidos de izquierdas en coalición planteó que el edificio tuviera un uso compartido con la Junta Mayor de Cofradías, cambio de uso que validó ante la Generalitat que había sufragado las obras.

Esa modificación fue rechazada por la oposición del Partido Popular durante aquel mandato y la dirección de entonces de la Junta Mayor de Cofradías. Pese a que admitía que iba a ser complicado montar y desmontar los tronos e imágenes todos los años del espacio museográfico y de que mucho del patrimonio religioso duerme en sus iglesias titulares todo el año. Y por último, algunas de las imágenes y tronos no cabían completos en el montacargas.

Acto de colocación de la primera piedra en mayo de 2010, con la presencia del actual alcalde y el entonces primer edil Pedro Hérnandez / INFORMACIÓN

Cambio de uso

Cuando, Eduardo Dolón regresó a la alcaldía en 2019 responsabilizó al anterior gobierno de que el Museo no se hubiera dedicado a su uso inicial y aseguró que se iba a revertir esa situación con un nuevo cambio de uso en la Generalitat. No lo hizo.

Sin inaugurarse -tampoco para su uso actual-, la Junta Mayor renunció a la instalación en marzo de 2020, en una rueda de prensa conjunta con el presidente de la entidad y el primer edil. Discretamente, durante la pandemia comenzaron a desplazarse algunas actividades municipales al edificio, once años después de que se iniciaran las obras.

En aquella comparecencia se dijo que el Ayuntamiento invertiría en el actual museo Tomás Valcárcel. Inversión que no ha hecho efectiva.