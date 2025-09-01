ORIHUELA
La micropigmentación mamaria llega al Hospital de la Vega Baja de Orihuela
La técnica supone el último paso en la recuperación tras una mastectomía y devuelve a las pacientes la imagen corporal, la confianza y la autoestima
El Hospital Vega Baja ha puesto en marcha una consulta pionera de micropigmentación mamaria, dirigida por la enfermera experta en cuidados de la piel y micropigmentación oncológica, Anabel Fuentes.
Esta técnica supone el último paso en la recuperación tras una mastectomía o reconstrucción mamaria, devolviendo a las pacientes no solo la imagen corporal, sino también la confianza y la autoestima.
Proceso oncológico
Este servicio está destinado a mujeres que han pasado por un proceso oncológico y que tras haber pasado por la cirugía y posterior tratamiento de quimioterapia y o radioterapia desean reconstruirse la areola mamaria y el pezón. Para acceder al tratamiento de micropigmentación es necesario que hayan pasado como mínimo 6 meses desde el tratamiento.
La micropigmentación mamaria que se pone en marcha en el hospital oriolano consiste en la introducción de pigmentos en la capa más superficial de la dermis mediante un demógrafo, creando un efecto óptico realista de areola y pezón, es una técnica que se realiza con efecto 3D.
El procedimiento, mínimamente invasivo y ambulatorio, tiene una duración de entre 2 y 5 años y puede realizarse tras derivación desde el médico de cabecera, ginecólogo, cirujano, oncólogo o a través de enfermería desde una unidad de mama.
Confianza y serenidad
El impacto de esta técnica se refleja en historias como la de María José Samper, paciente que tras superar un proceso oncológico ha compartido cómo la micropigmentación le devolvió la confianza y la serenidad frente al espejo. “Para mí significó cerrar una etapa y volver a reconocerme”, ha asegurado emocionada.
Según explica la especialista Anabel Fuentes, “no se trata solo de un procedimiento estético, sino de devolver identidad y dignidad después de un proceso oncológico muy duro. La consulta no solo garantiza seguridad clínica y calidad técnica, sino también un acompañamiento emocional cercano, convirtiéndose en un recurso fundamental para el bienestar integral de las pacientes oncológicas” de la Agrupación Sanitaria Interdepartamental (ASI) Sur, que engloba a la población de los departamentos de Elche, Orihuela y Torrevieja.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere uno de los propietarios de la Pirotecnia Ferrández por la explosión en Redován
- Las «doblás» atacan de nuevo en las playas de Torrevieja
- Así serán los puestos de los hippies cuando vuelvan al Puerto de Torrevieja
- El Ayuntamiento de Torrevieja renuncia al RBF y ya prepara la presencia de otro gran festival veraniego
- Fallece ahogado un hombre de 74 años en la playa de La Mata de Torrevieja
- Guardamar rebaja la prohibición del baño por el dragón azul a una bandera de alerta por medusas
- La Generalitat reforzará las ocho líneas interurbanas de transporte en bus en Torrevieja y el litoral de la Vega Baja
- El Ayuntamiento de Torrevieja trasladará el conservatorio profesional de música al recinto del auditorio en 2026