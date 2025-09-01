Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ORIHUELA

La micropigmentación mamaria llega al Hospital de la Vega Baja de Orihuela

La técnica supone el último paso en la recuperación tras una mastectomía y devuelve a las pacientes la imagen corporal, la confianza y la autoestima

Técnica de micropigmentación mamaria que ya se aplica en el Hospital Vega Baja

Técnica de micropigmentación mamaria que ya se aplica en el Hospital Vega Baja / INFORMACIÓN

ORIHUELA

El Hospital Vega Baja ha puesto en marcha una consulta pionera de micropigmentación mamaria, dirigida por la enfermera experta en cuidados de la piel y micropigmentación oncológica, Anabel Fuentes.

Esta técnica supone el último paso en la recuperación tras una mastectomía o reconstrucción mamaria, devolviendo a las pacientes no solo la imagen corporal, sino también la confianza y la autoestima.

Proceso oncológico

Este servicio está destinado a mujeres que han pasado por un proceso oncológico y que tras haber pasado por la cirugía y posterior tratamiento de quimioterapia y o radioterapia desean reconstruirse la areola mamaria y el pezón. Para acceder al tratamiento de micropigmentación es necesario que hayan pasado como mínimo 6 meses desde el tratamiento.

Presentación de la técnica de micropigmentación mamaria

Presentación de la técnica de micropigmentación mamaria / INFORMACIÓN

La micropigmentación mamaria que se pone en marcha en el hospital oriolano consiste en la introducción de pigmentos en la capa más superficial de la dermis mediante un demógrafo, creando un efecto óptico realista de areola y pezón, es una técnica que se realiza con efecto 3D.

El procedimiento, mínimamente invasivo y ambulatorio, tiene una duración de entre 2 y 5 años y puede realizarse tras derivación desde el médico de cabecera, ginecólogo, cirujano, oncólogo o a través de enfermería desde una unidad de mama.

Confianza y serenidad

El impacto de esta técnica se refleja en historias como la de María José Samper, paciente que tras superar un proceso oncológico ha compartido cómo la micropigmentación le devolvió la confianza y la serenidad frente al espejo. “Para mí significó cerrar una etapa y volver a reconocerme”, ha asegurado emocionada.

Según explica la especialista Anabel Fuentes, “no se trata solo de un procedimiento estético, sino de devolver identidad y dignidad después de un proceso oncológico muy duro. La consulta no solo garantiza seguridad clínica y calidad técnica, sino también un acompañamiento emocional cercano, convirtiéndose en un recurso fundamental para el bienestar integral de las pacientes oncológicas” de la Agrupación Sanitaria Interdepartamental (ASI) Sur, que engloba a la población de los departamentos de Elche, Orihuela y Torrevieja.

