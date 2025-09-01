Los regantes tradicionales reclaman a la CHS que la red de control del estado de las aguas del Segura cubra el tramo final del río

El Juzgado Privativo de Aguas de Rojales ha solicitado públicamente a la Confederación Hidrográfica del Segura que extienda su sistema de estaciones de control de la calidad del agua en tiempo real del río Segura al último tramo entre Almoradí y la desembocadura en Guardamar del Segura.

Para el Síndico General del Juzgado, Eduardo de Gea no tiene sentido que la mayor parte de tramos del río Segura desde la Vega Alta, Media y el primero de la Vega Baja hasta Orihuela sí estén monitorizadas en tiempo real a la hora de analizar las aguas del río y ese control no se lleve a cabo entre Almoradí y Guardamar. En una zona, añade, en la que el problema de los vertidos incontrolados de distintas procedencias, desde industrias, a depuradoras en tiempo de lluvias torrenciales, pasando por el desbordamiento de redes de saneamiento, es muy habitual. Y donde sus consecuencias son muy relevantes porque las aguas del Segura siguen regando miles de hectáreas de huerta tradicional.

Vertido de detergentes coincidiendo con una crecida del Segura a su paso por el cauce urbano de Orihuela, en una imagen de archivo / TONY SEVILLA

Saica

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) cuenta con el Sistema Automático de Información de Calidad de las Aguas (SAICA) para monitorizar el estado del caudal del río en tiempo real a lo largo de toda la ribera, desde la Vega Alta en la cabecera, hasta el Bajo Segura.

La red mide la temperatura del agua, el oxígeno disuelto, turbidez, conductividad (salinidad), el PH o la presencia de amonio, entre otras variables.

Sin embargo, su último punto de control se encuentra cauce urbano de Orihuela, dejando sin cobertura a más de veinte kilómetros del cauce hasta la desembocadura.

El Saica está configurado por 11 Estaciones de Alerta Automáticas. Su implantación se realizó en dos fases. La primera en el año 1998, con ocho estaciones en las Vegas Alta y media de las que están activas siete. Y la segunda, a finales del año 2020 y principios de 2021, con tres estaciones en la Vega Baja, en el límite con la Región de Murcia y Orihuela. El tercer punto de control, el ubicado en la mota del río pasado el puente de Benejúzar, está inutilizado prácticamente desde su puesta en marcha en 2021, por falta de dotación de suministro eléctrico, según admite la propia CHS.

Los datos obtenidos de los equipos de análisis se envían vía satélite en tiempo real cada 5 minutos al centro de control de la CHS.

Estación de control del sifón de Orihuela / chs

La Confederación asegura que las estaciones están ubicadas estratégicamente en "puntos considerados como críticos por estar situados en zonas susceptibles de recibir vertidos o por ser zonas protegidas" y pueden "detectar los vertidos con rapidez, facilitando "la localización de sus posibles causas".

Pero no las ha dispuesto en Almoradí, Formentera, Rojales o Guardamar, zonas en las que el estado de las aguas, por su escaso caudal y la densa red de riego tradicional, puede presentar valores más alterados. Zonas que sufren una enorme presión humana y contaminación difusa por arrastre en periodo de lluvias y el desborde de los sistemas de saneamiento en toda la cuenca. Y donde más lodos se han ido acumulando en su lecho a lo largo de décadas.

Al margen de este problema de vertidos, la calidad de las aguas, al margen de los vertidos mejoró fundamentalmente desde mediados de los años 2000 en el Segura, por la construcción de depuradoras en la Región de Murcia, tras la movilización de miles de vecinos de la Vega Baja, y la prohibición de vertidos de las industrias contaminantes de Lorca.

Respuesta rápida

Por otra parte, las mismas fuentes agradecieron la rápida respuesta de la guardería fluvial de la Confederación Hidrográfica a la llamada del Juzgado de Aguas, cuyo juez es, en el caso de Rojales, como en el de Guardamar, el propio alcalde del municipio, ante el vertido de hidrocarburos detectado el viernes pasado que obligó a cerrar el riego a 10.000 tahúllas que reciben agua de la acequia Comuna, y que la toma del azud del río Segura en el puente de Carlos III, en el cauce urbano de Rojales.

El cierre se prolongó apenas 24 horas. La Confederación, además de tomar muestras de las aguas -algo que también hicieron agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil, decidió el sábado el elevar el caudal del río incorporando agua del embalse de La Pedrera, aguas arriba, en Jacarilla, para permitir que el vertido se disolviera hasta la desembocadura en el mar.