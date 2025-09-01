Torrevieja desde otra mirada: el Mediterráneo oculto que late en la costa de Alicante

Un viaje inesperado bajo las aguas de Torrevieja ha despertado la atención en redes sociales. Las imágenes, grabadas por Juan Carlos García y compartidas con Proyecto Mastral, muestran la riqueza del Mediterráneo en la costa sur de Alicante, un escenario que muchos pasean a diario sin imaginar la vida que esconde bajo la superficie.

Un mundo oculto bajo el mar

Lejos del bullicio de los paseos marítimos y las playas repletas de bañistas, la cámara se adentra en un paisaje silencioso y lleno de movimiento. Entre bancos de peces aparecen salpas, alevines de salmonete real y pequeños peces castañuela, que convierten cada plano en un mosaico de color. También se dejan ver las singulares medusas huevo frito, una de las especies más llamativas del litoral alicantino.

El vídeo sorprende por la claridad de las aguas y la forma en la que combina escenas de calma con ráfagas de vida marina que parecen coreografiadas. El resultado es hipnótico: un Mediterráneo cercano y al mismo tiempo desconocido, capaz de atrapar la atención desde el primer segundo.

La riqueza oculta del Mediterráneo

Este documento visual recuerda que la costa de Alicante no solo ofrece playas y paseos marítimos, también guarda bajo el mar una biodiversidad extraordinaria. Cada especie que aparece en el vídeo es una muestra del valor ecológico de un entorno que, aunque cercano, sigue siendo en gran parte desconocido para muchos.

Un buzo junto a un banco de peces. / EFE / S. Dolzhenko

Una invitación a mirar más allá

Más allá de la belleza de las imágenes, el vídeo es una llamada a la curiosidad: invita a descubrir y valorar un Mediterráneo que late en silencio bajo la superficie. Un recordatorio de que, incluso en lugares tan familiares como Torrevieja, aún quedan secretos por explorar.