Torrevieja rechaza indemnizar a un hombre por las lesiones sufridas al saltar la valla del parque de Doña Sinforosa en el se quedó encerrado

El Ayuntamiento de Torrevieja ha rechazado indemnizar a un hombre con los 9.000 euros que reclamaba como daños por responsabilidad patrimonial del municipio por las supuestas heridas que le causó una caída al saltar el muro y valla perimetral del parque de Doña Sinforosa, donde aseguró que se había quedado encerrado.

Los hechos ocurrieron el 10 de junio de 2024, según ha especificado el concejal y portavoz de la junta de gobierno local, Federico Alarcón, que ha ofrecido algunos datos sobre este expediente a preguntas de los medios de comunicación en la habitual rueda de prensa sobre los acuerdos semanales del órgano colegiado.

El municipio ha rechazado la reclamación entre otros argumentos porque el horario del parque está visiblemente indicado en el acceso e interior de esta popular zona verde, ubicada junto a la playa del Acequión.

También señalan los informes municipales que cuando la Policía Local llegó a la zona encontraron a una persona en el suelo, en la parte exterior del vallado, sin que pudiera demostrar que había saltado la valla para salir. Por último, se encontraba en evidente estado de embriaguez, siempre según las mismas fuentes.

Lo habitual en estos casos -no ha sido el único- es que el afectado o afectados llamen a la Policía Local para que le abrieran las puertas del recinto. No fue el caso.

Hay muy pocos parques con vallado y horario de apertura y cierre en Torrevieja al contar. Además del parque de Doña Sinforosa, se encuentra el de la Estación, el Parque de las Naciones, Lo Albentosa en La Mata y el parque de La Siesta.

El parque de Doña Sinforosa es el más frondoso de Torrevieja, el único diseñado con estilo romántico, con origen en una casa solariega de principios del siglo XX, situada en el mismo recinto y eucaliptus y pinos centenarios.

Reclamación

Los procedimientos de reclamación por responsabilidad patrimonial se solicitan por parte de los ciudadanos a las administraciones consideran que un servicio de responsabilidad pública no ha funcionando corréctamente o presenta irregularidades y ha tenido como consecuencia daños para la persona reclamante. Los más habituales son por caídas a la vía pública o daños en vehículos por el estado del pavimento, entre otras situaciones. En una proporción elevada son denegados por la administración y el afectado puede iniciar la vía judicial.