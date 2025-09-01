Torrevieja rechaza pagar 9.000 euros a un hombre por lesionarse al saltar la valla del parque de Doña Sinforosa en el que quedó encerrado

El Ayuntamiento de Torrevieja ha rechazado indemnizar a un hombre con los 9.000 euros que reclamaba por las supuestas heridas que le causó una caída al saltar el muro y valla perimetral del parque de Doña Sinforosa, donde aseguró que se había quedado encerrado.

Expediente

Los hechos ocurrieron el 10 de junio de 2024, según ha especificado el concejal y portavoz de la junta de gobierno local, Federico Alarcón, que ha ofrecido este lunes algunos datos sobre este expediente a preguntas de los medios de comunicación en su habitual rueda de prensa sobre los acuerdos semanales del órgano colegiado.

La junta de gobierno ha rechazado la reclamación por daños por responsabilidad patrimonial en el mal funcionamiento de los servicios municipales municipio entre otros argumentos porque el horario del parque está visiblemente indicado en el acceso de esta popular zona verde, ubicada junto a la playa del Acequión y, asegura, en la web municipal. La hora de cierre en aquel momento era a las 21.30 horas.

No habría estado dentro, ni habría saltado

También señalan los informes municipales que cuando la Policía Local llegó a la zona encontraron a una persona en el suelo, en la parte exterior del vallado, sin que, según los técnicos, pudiera demostrar que había saltado la valla para salir. Por último, se encontraba en evidente estado de embriaguez, siempre según las mismas fuentes.

Llamar

Lo habitual en estos casos -no ha sido el único- es que el afectado o afectados llamen a la Policía Local para que le abrieran las puertas del recinto. No fue el caso, según aclaran los mismos informes.

La información municipal sobre la reclamación no concreta las supuestas lesiones que sufrió el reclamante ni a qué hora se le halló en el exterior del recinto.

Hay muy pocos parques con vallado y horario de apertura y cierre en Torrevieja. Además del parque de Doña Sinforosa, se encuentra el de la Estación, el Parque de las Naciones, Lo Albentosa en La Mata y el parque de La Siesta.

El parque de Doña Sinforosa, con unos 8.800 metros cuadrados, es el más frondoso de Torrevieja, el único diseñado con estilo romántico, con origen en una casa solariega, situada a principios del siglo XX en el mismo recinto y eucaliptus y pinos centenarios. Una disposición que lo hace atractivo para quienes buscan un espacio público menos bullicioso que otros de la ciudad.

Labores de mantenimiento del jardín de Doña Sinforosa en Torrevieja. / D. Pamies

Reclamación

Los procedimientos de reclamación por responsabilidad patrimonial se solicitan por parte de los ciudadanos a la administración cuando consideran que el mal funcionamiento deun servicio de responsabilidad pública que no ha funcionando corréctamente o presenta irregularidades ha tenido como consecuencia daños para la persona reclamante.

En un ayuntamiento como el de torrevieja se prsentan decenas al año. Los más habituales son las reclamaciones por caídas a la vía pública o daños en vehículos por el estado del pavimento, o caídas de ramas, entre otras muchas situaciones. En una proporción elevada son denegados por la administración en el procedimiento interno por vía administrativa y el afectado puede iniciar la vía judicial. Es el caso del que ha sido denegado.