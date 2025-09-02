Los bomberos controlan un incendio junto al cementerio de Guardamar del Segura

Los bomberos del Consorcio Provincial han estabilizado esta madrugada un incendio localizado en las inmediaciones del cementerio de Guardamar del Segura, en la zona forestal del Moncayo, y próxima a varias urbanizaciones turístico residenciales y al perímetro de las instalaciones de la base militar de la armada.

El fuego se detectó a las 3.17 horas de este martes y se ha dado por estabilizado pasadas las 8.20, aunque buena parte de los medios desplazados se mantenían en la zona, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos.

Vegetación forestal

Las llamas han afectado a vegetación forestal ayudadas por el viento. En el momento de declararse el incendio no podían volar medios aéreos.

Se han solicitado a primera hora de este martes pero la buena evolución hasta conseguir su estabilización hacen que se anule la petición de medios aéreos. Aunque algunos vecinos han realizado imágenes de medios aéreos sobrevolvando la zona.

Para atajar las llamas se han desplazado 29 bomberos de los parques del Consorcio Provincial de Bomberos Torrevieja, Almoradí y Orihuela, incluidos cinco bomberos forestales de la Generalitat, con tres camiones bomba y un furgón de transporte de personal, entre otros medios materiales.

Provocado

El alcalde, José Luis Sáez, señaló a INFORMACIÓN que los indicios señalan por la hora en la que se declaró el fuego y la disposición del frente a un incendio provocado, pero es algo que está por confirmar.

Movilización de medios aéreos que finalmente no han intervenido, sobrevolando una de las urbanizaciones cercanas al frente de las llamas, según el Consorcio / INFORMACIÓN

El foco de las llamas se encontraba en una zona forestal del Moncayo a unos cientos de metros del perímetro de seguridad de las instalaciones militares de la armada con una antena de comunicaciones con 380 metros de altura, conocida como la "antena de los americanos".

También muy próxima en su extremo opuesto a varias de las urbanizaciones que se han levantado junto a la ladera de este monte en la N-332.

No es la primera vez que un incendio forestal afecta a esta zona del sur del casco urbano de Guardamar del Segura . Ocurrió también hace tres años, a finales de agosto de 2022.