ORIHUELA

Cambiemos reclama que se cumpla el plan municipal de residuos con el baldeo y limpieza de contenedores

La formación de izquierdas reclamará con una moción en el pleno el incremento de medios para resolver un problema de limpieza que se arrastra desde hace décadas

Aspecto de un punto de recogida de residuos en temporada alta en Orihuela Costa

Aspecto de un punto de recogida de residuos en temporada alta en Orihuela Costa / TONY SEVILLA

ORIHUELA

Cambiemos Orihuela va a elevar al próximo pleno municipal una moción para reclamar que se lleve a cabo la limpieza de las calles como recogen las previsiones del plan local de residuos, que el propio municipio, a juicio de esta formación, está incumpliendo de forma sistemática.

Desde la formación municipalista exigen al gobierno local la puesta en marcha "inmediata de un plan de baldeo de calles, así como la limpieza y el mantenimiento periódico de los contenedores en la ciudad, costa y pedanías".

La falta de limpieza viaria y de baldeo es "unas de las reivindicaciones y principales motivos" de queja por parte de los ciudadanos de Orihuela desde hace años, señalan las mismas fuentes.

Tasazo

La formación de izquierdas asegura que ninguno de los equipos de gobierno de los últimos 20 años ha sabido ponerle solución a este problema y las consecuencias "son evidentes para todas las personas que residen en nuestro municipio o vienen a visitarlo". Y afecta por igual a barrios de la ciudad, la costa y las pedanías.

El propio Plan Local de Residuos (PLGRDA), aprobado hace menos de un año, reconoce esta carencia: falta de personal, de equipos y de planificación estable.

Para las mismas fuentes, "es imprescindible que desde el equipo de gobierno se pongan en marcha todos los mecanismos recogidos en el plan y que sean necesarios para atajar de una vez por todas esta problemática". Sobre todo, aseguran, "desde la injusta subida de la tasa de recogida de basuras".

Mecanismos y acciones

Con esta moción reclaman que el gobierno municipal incorpore los mecanismos y acciones previstos en el Plan Local de Gestión de Residuos Domésticos y Asimilables (PLGRDA) en lo relativo a la limpieza de contenedores y limpieza viaria; que impulse un plan municipal de baldeo que garantice la limpieza progresiva y regular de todas las calles, incluidas aquellas que no son vías principales y que adquiera el material y el personal necesarios para llevar a cabo estas tareas de forma eficaz y sostenida en el tiempo".

D. Pamies

"Calles limpias"

“Orihuela no puede esperar más. Nuestra ciudad necesita calles limpias, contenedores en condiciones y un servicio de limpieza viaria digno. Es una deuda histórica con nuestros vecinos y vecinas. Y más aún tras la subida de la tasa de basuras: cada euro recaudado debe revertir en un mejor servicio, no en pagar el sueldo de un gerente de la empresa municipal que, además, es directamente responsable de la situación de abandono en la que se encuentra nuestro municipio”, ha afirmado Quique Montero, concejal de Cambiemos Orihuela.

Noticias relacionadas y más

El servicio de recogida de residuos de Orihuela es uno de los pocos de grandes ciudades de la Comunidad Valenciana que está municipalizado. En estos momentos lo gestiona una empresa municipal que ha iniciado un proceso de inversión en nueva maquinaria, medios y provisión de personal.

