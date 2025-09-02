Un edificio turístico sin concesión de Costas y con orden de demolición desde 2003, sigue en pie en la playa de La Mata de Torrevieja

Sobre la arena. En la confluencia de la avenida de los Daneses con la playa de La Mata, en Torrevieja se levantó y terminó en 1995 un edificio de planta baja y una altura sobre 1.759 metros cuadrados con viviendas turísticas y locales comerciales en terrenos que según la Administración del Estado tenían la condición de playa. La playa de La Mata. El promotor logró licencia del Ayuntamiento de Torrevieja pese a que la ley de Costas ya estaba vigente y se encontraba en tramitación en esos momentos el deslinde de Costas en ese tramo.

Estos chalés y locales no solo carecen de concesión sobre la superficie de dominio público-marítimo, sino que nunca la han tenido.

Los juzgados, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo ratificaron la condición de dominio público de la parcela de 1.700 metros en 2003, 2008, 2011 y 2019 y la firmeza de la orden de demolición

Sin embargo, ahí sigue, en pie, y durante más de dos décadas ha acogido sin interrupción actividades comerciales, de restauración y vivienda sobre la arena de la playa, en distintos periodos con autorización, también, de terraza exterior con autorización municipal.

El promotor construyó el edificio de viviendas plurifamiliar a pesar de conocer y ser advertido en 1997 por el Servicio Provincial de Costas, de que había abierto un expediente de deslinde y su delimitación provisional señalaba que la parcela se encontraba dentro de la delimitación provisional del dominio público marítimo terrestre.

El Servicio Provincial de Costas inició un expediente sancionador con resolución de demolición del inmueble ratificada por orden judicial el 9 de abril de 2003, hace 22 años. El deslinde, con la parcela incluida en dominio público fue ratificado por el Ministerio de Medio Ambiente en 2005.

El 16 de enero de 2008 la Audiencia Nacional falló que esa orden de demolición era firme y que el deslinde marítimo-terrestre afectada a esos 1.700 metros cuadrados en edificación para intentar preservar lo que queda del antiguo cordón dunar al sur del casco urbano tradicional de La Mata. El 29 de junio 2011 el Tribunal Supremo tumbó el recurso de casación de la empresa contra esa resolución de la Audiencia Nacional.

El promotor en su día, la empresa Montegira, que no ha respondido a los mensajes de este diario para conocer su valoración, inició una batalla legal para que ese deslinde no afectara a la propiedad y que lo sacara de la protección del dominio público modificando el deslinde.Perdió todos los pleitos, uno tras otro.

El 15 de enero de 2019 la Audiencia Nacional volvió a dar la razón al Estado. En este caso la propiedad lo que recurrió fue todo el deslinde de Costas ratificado por el Estado para el municipio de Torrevieja en 2015. Y reiteró la Audiencia que ese espacio era dominio público por mucho que el afectado insistiera en que toda la línea de costa entre el casco urbano de La Mata y la avenida de Los Europeos está ocupada de la misma forma: chalés en primera línea en la que los residentes salen del jardín y pisan arena de las playas y que su finca también quedaba fuera de la "dinámica dunar".

Todas esas propiedades quedaron incluidas en zona de servidumbre de protección del deslinde definitivo pero sin necesidad de gestionar concesiones.

Todas no porque el edificio de Montegira está dentro del dominio público porque su fachada norte da a la única área en la que un crecimiento urbanístico salvaje permitido por el Ayuntamiento en los ochenta y noventa no acabó con lo que queda del cordón dunar.

No se deberían hacer obras

El edificio está de actualidad porque hace unas semanas sufrió un derrumbe parcial de la cubierta en el restaurante que da a la playa y fue precintado por la Policía Local.

En este sentido fuentes próximas al Servicio Provincial de Costas indicaron a preguntas de INFORMACIÓN, confirmó que es un edificio que se construyó "en su día en dominio público marítimo-terrestre".

Es "una ocupación" por lo tanto, según la ley de Costas, no se puede realizar, ningún tipo de obra de reparación, mantenimiento y conservación. El edifico se encuentra en estado de deterioro, admiten las mismas fuentes. Por lo que en el caso de que su estado estructural "constituyera un riesgo para las personas, tanto para sus ocupantes como los usuarios de la playa adyacente, únicamente podría autorizarse, la instalación de elementos portátiles y desmontables de seguridad (redes, puntales, señalizaciones, etc) para garantizar la seguridad de las personas".

Costas confirmó que carece de concesión pero no ha especificado porque no ha llevado a cabo su propia orden de demolición. Un tipo de resolución que suele asumir por su cuenta, con carácter subsidiario, cuando los propietarios no la acatan.

Los agravios

Con la orden de demolición Costas intentó preservar un trozo de litoral que es de todos. Pero a la vista está, en este caso, con escaso éxito, frente a otras edificaciones, sin ir más lejos, que en el término municipal de Torrevieja han desaparecido en los últimos años. Como El Tintero o el kiosco José Maria, en la playa del cura con su origen en concesiones legales que no fueron prorrogadas por distintas circunstancias y ha sido derribadas, pese a la petición en algunos casos de que, como sucedió con El Tintero, fueran preservadas por su valor patrimonial. Otros ejemplos son las 60 casas de Babilonia, en Guardamar, que mantuvieron la concesión entre los años 30 del pasado siglo y 2018 y tienen las horas contadas.

El Ayuntamiento de Torrevieja no ha respondido a la petición de este diario para concretar si los locales, entre ellos un supermercado, tres comercios y dos restaurantes, todos abiertos a excepción del que sufrió los desprendimientos de la cubierta, cuentan con licencia de apertura.

La Policía Local acudió hace un par de semanas para precintar uno de esos locales porque se produjo un derrumbe parcial de la cubierta de uno de los restaurantes.

Según los vecinos residentes en la zona una persona tuvo que ser atendida por servicios sanitarios y desplazada a un centro sanitario, extremo que el Ayuntamiento de Torrevieja no ha confirmado. Estos hechos han abierto un debate en redes sociales por parte de los residentes sobre el hecho de que la administración siga, aparentemente, sin actuar.

Obras sin limitaciones

En la fachada exterior del restaurante varios carteles indican que está cerrado por "reformas". Pese a las limitaciones para llevar a cabo cualquier actuación que indica Costas, en los últimos días en el edificio se está actuando y se ha saneado la estructura exterior de hormigón.

Este martes se encontraban varios operarios de la construcción en el interior del inmueble y varios apartamentos ocupados por turistas. Tampoco el Ayuntamiento se ha pronunciado sobre si cuentan con licencia, que podría haberse otorgado de forma urgente para evitar males mayores.