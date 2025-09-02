La Guardia Civil investiga una denuncia contra dos agentes de la Policía Local de Benejúzar por la muerte violenta de un hombre

La Guardia Civil investiga la denuncia por la supuesta muerte violenta de un hombre de Benejúzar tras su detención por parte de dos agentes de la Policía Local. Según recoge El País una de las dos agentes de la Policía Local investigadas le puso una rodilla sobre el cuello al hombre durante varios minutos durante el forcejeo para arrestarle. Ingresó en el Hospital de la Vega Baja en coma y falleció tres días después.

Denuncia

Según la denuncia del hijo menor de edad del fallecido, recogida por el mismo medio, registrada en el puesto de la Guardia Civil de Jacarilla e investigada por la Policía Judicial de la Guardia Civil de Almoradí, el hombre salió a la calle con un ataque de ansiedad en la madrugada dle 13 de julio y se dirigió al retén de la Policía Local de Benejúzar (un municipio de algo más de cinco mil habitantes) para pedir ayuda. Su hijo lo acompañaba.

Las dos agentes de la Policía Local le negaron la ayuda para trasladarlo a un centro médico aludiendo a sus antecedentes por consumo de estupefacientes.

Auxilio

El hombre, de 47 años, que trabajaba como DJ en local de Cox, intentó pedir auxilio a otro familiar de avanzada edad que no abrió la puerta y se dispuso a alcanzar el Hospital Vega Baja, situado a unos dos kilómetros y medio del casco urbano de Benejúzar a pie por el arcén de la carretera, mientras solicitaba ayuda a los conductores por el camino, seguido de su hijo, que intentaba calmarlo y del vehículo de la Policía Local con las dos agentes.

Rodilla en el cuello

Fue entonces, según la denuncia, cuando finalmente bajaron del coche las agentes y una de las denunciadas intentó reducirlo para detenerlo y este se resistió. Entonces una de las policías locales le puso una rodilla en el cuello durante cinco minutos y le cortó la respiración.

El menor, de 17 años, y que presenció todo el recorrido hasta la detención asegura que ya no respiraba y que las agentes intentaron entonces practicarle durante unos minutos maniobras de reanimación cardiopulmonar. Después una ambulancia trasladó al afectado que ya falleció tres días después en el Hospital Vega Baja.

Según la autopsia presentaba lesiones por todo el cuerpo -cabeza, extremidades superiores y zona dorsal- y dio positivo en cocaína, anfetaminas y otros estupefacientes.

Los forenses indican que se trata de una muerte violenta desencadenada por el forcejeo de la detención policial, agitación severa y consumo de drogas.

INFORMACIÓN ha tratado de conocer por el alcalde Vicente Cases si el Ayuntamiento ha adoptado medidas disciplinarias contra las agentes denunciadas y su valoración sobre la investigación. La Policía Local de Benejúzar cuenta con una decena de policías.