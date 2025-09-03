Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

BENEJÚZAR

El juzgado archiva la denuncia contra dos policías locales de Benejúzar por la muerte de un hombre

El Juzgado de Instrucción 2 asegura que el informe de la autopsia "descarta la muerte por asfixia del hombre fallecido" que denunció la familia

Retén de la Policía Local de Benejúzar en una imagen de archivo

Retén de la Policía Local de Benejúzar en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

D. Pamies

D. Pamies

J. A. Martínez

J. A. Martínez

BENEJÚZAR

La causa judicial abierta por la denuncia presentada contra dos agentes de la Policía Local de Benejúzar por la muerte de un hombre ha sido archivada provisionalmente por el Juzgado de Instrucción número 2 de Orihuela, según han indicado este miércoles fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Provisional

Según las mismas fuentes, el archivo provisional, que puede ser recurrido, se ha resuelto a la vista del avance del informe de la autopsia, que "descarta la muerte por asfixia del hombre fallecido", y tras la investigación realizada por el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Almoradí.

La denuncia señalaba que una agente de la Policía Local practicó una maniobra de inmovilización al hombre colocándole la rodilla en el cuello lo que le habría provocado la asfixia, algo que, según las mismas fuentes, descarta la autopsia.

El juzgado está, no obstante, a la espera de la recepción del resultado de análisis toxicológicos.

[Noticia en elaboración]

