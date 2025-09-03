El PSOE advierte que el alcalde incumple la obligación de celebrar un pleno al semestre en Orihuela Costa

El concejal Isidro Grao (PSOE) ha presentado una moción, que llevarán al próximo pleno, en la que se insta al Ayuntamiento de Orihuela a cumplir el artículo 16 del Reglamento Orgánico del Pleno y sus Comisiones. En ese artículo se fija que, al menos una vez por semestre, las sesiones plenarias deben celebrarse en la sede municipal de Orihuela Costa, con el objetivo de "acercar la administración a todos los ciudadanos del municipio".

Sin celebrarse

Según el edil socialista desde la entrada en vigor de la modificación del reglamento en septiembre de 2022 no se ha celebrado ninguna sesión "en esta zona". Algo que, a su juicio, genera un "profundo malestar y sensación de abandono entre los vecinos y vecinas", que representan una parte "muy importante del municipio", incluidos numerosos residentes europeos.

Sentimiento de pertenencia

Para la misma fuente la falta de atención institucional, la escasa inversión en la zona y la ausencia de espacios de decisión política en su entorno inmediato "han alimentado un sentimiento de abandono y desapego hacia el Ayuntamiento y sus dirigentes”, en clara referencia a partidos de enfoque exclusivamente local como Claro o segregacionistas como el Partido por la Independencia de Orihuela Costa.

Grao añade que el PSOE cree que la política municipal debe acercar la institución a la ciudadanía porque entendemos que es "importante reforzar la participación y el sentimiento de pertenencia de todos los vecinos de Orihuela".

Los vecinos de la Costa son precisamente "los que más preguntas de participación ciudadana registran, y por tanto demostrando un interés por los asuntos municipales y en concreto para conocer las situación de las gestiones que se están llevando a cabo para solucionar los problemas de la costa”. En el litoral funciona la Asociación de Vecinos Unidos por la Costa, la más numerosa en número de socios de todo el término municipal.

El concejal socialista Isidro Grao / TONY SEVILLA

Incumplimiento de la normativa

El PSOE considera que negar la celebración de los plenos no solo incumple la normativa vigente, sino que supone una "discriminación territorial que debilita el sentimiento de pertenencia al municipio”.

El concejal socialista anticipó que el gobierno local formado por PP y Vox votará en contra de esta propuesta "solo porque viene de la oposición y también alegarán la falta de medios técnicos".

Pero recuerda que el Ayuntamiento tiene aprobado un presupuesto, un concejal de Orihuela Costa -el portavoz de Vox, Manuel Mestre- y un préstamo para inversiones de más de 41 millones de euros.

Por lo tanto debe "hacer realidad esta propuesta no es imposible, solo hay que tener la intención política para cumplir la normativa y además demostrar a los ciudadanos/as de Orihuela Costa que sí se les tiene en cuenta tal y como ellos demandan con igualdad de trato y oportunidades que el resto de oriolanos”.

Población

Orihuela cuenta con 83.720 habitantes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística a 1 de enero de 2025. El censo de empadronados la eleva a más de 90.000.

De ellos Orihuela Costa tiene en estos momentos en torno a 30.000 habitantes registrados. Una población equivalente a la empadronada en Orihuela ciudad. El resto está distribuida entre veinte pedanías. Alguna de ellas con más de 1.000 vecinos cada una como es el caso de La Murada, La Aparecida, San Bartolomé, la Parroquia de los Desamparados, Molins o Torremendo.

El peso total población de Orihuela Costa, y también de los ingresos que genera en impuestos como el IBI, licencias de obra o el ICIO contrasta sin embargo con escasa relevancia en el censo electoral, porque buena parte de la población es extranjera y no ejerce su derecho a voto.

La segregación

La prevención municipal aplicar su propia ordenanza también puede explicarse en razones históricas y en el hecho de intentar no ceder espacios de poder en una zona donde, aunque minoritario, crece ese descontento vecinal.

Orihuela tuvo que renunciar a mediados de los ochenta a una parte muy importante de su término municipal, el que ahora comprende el municipio de Pilar de la Horadada, e intenta evitar alimentar cualquier movimiento segregacionista, aunque en el caso de la Costa está muy lejos de tener el apoyo del pilareño. Municipio que peleó la segregación con movilizaciones en la calle y una batalla judicial.