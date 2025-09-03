Torrevieja acogerá el IV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Suicidología en el Auditorio Internacional

El próximo 18 de septiembre el Auditorio Internacional de Torrevieja será la sede del IV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Suicidología, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Torrevieja, a través de su concejalía de Salud Pública. Se trata de un encuentro de referencia en el ámbito de la salud mental y la prevención del suicidio, que reunirá a destacados especialistas, investigadores, docentes y representantes institucionales.

Hablar, educar, prevenir

Este cuarto congreso se presenta bajo el lema “Hablar, educar, prevenir”, ofrecerá un programa completo y multidisciplinar que abordará los principales retos actuales en la prevención del suicidio y ha sido presentado este miércoles por el gerente del departamento de Salud de Torrevieja, José Cano; el Jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario de Torrevieja, Jesús Mesones, la concejala de Salud, Rosa Cañón y el concejal de Educación, Ricardo Recuero.

La jornada será inaugurada por el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, abriéndose con una mesa institucional y una ponencia sobre las novedades en la prevención del suicidio a nivel nacional y autonómico.

Sueño

Posteriormente, José Martínez Raga y Jesús Mesones analizarán la relación entre el insomnio, la desesperanza y la importancia del sueño como factor clave en la prevención del suicidio. El congreso también dará espacio a la reflexión sobre la salud mental en el ámbito deportivo, con la mesa redonda “Deporte de élite vs. salud mental”, en la que participarán la psicóloga Lola Collado y el medallista olímpico Daniel Plaza.

Los asistentes podrán conocer además los últimos avances en investigación con la ponencia “La genética del suicidio: estudio smartomics”, presentada por Enrique Baca y Lucía Albarracín.

El bloque de la mañana se cerrará con un análisis en profundidad sobre la relación entre el suicidio y los trastornos mentales graves, como los primeros episodios psicóticos y la depresión, a cargo de Rafael Mora y María Pardo.

Centros educativos

El papel de los centros educativos como agentes de prevención tendrá también un lugar destacado en el congreso, con la mesa redonda dedicada a “La prevención del suicidio en las aulas”, organizada por la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa y la Dirección de Salud Mental y Adicciones, con la moderación de Ricardo Recuero, concejal de Educación del Ayuntamiento de Torrevieja. En este sentido, Recuero ha invitado públicamnete al profesorado a acudir a las ponencias que se realizan fuera del horario lectivo.

Conducta suicida

El broche final lo pondrá la conferencia magistral de Luis Gutiérrez Rojas, psiquiatra y reconocido divulgador, quien abordará la importancia de la sensibilización social en torno a la conducta suicida. La jornada concluirá con la presentación de las conclusiones y el acto de clausura.

La celebración de este congreso cobra un significado especial al enmarcarse en el mismo mes en que se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el 10 de septiembre. Esta fecha, promovida por la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, busca visibilizar una realidad que sigue siendo un importante problema de salud pública y recordar la necesidad de aunar esfuerzos desde todos los ámbitos -sanitario, educativo, comunitario e institucional- para reducir las cifras y ofrecer esperanza a quienes atraviesan situaciones de sufrimiento.

Un congreso abierto

El congreso está dirigido a profesionales sanitarios (psiquiatras, psicólogos, médicos, enfermería, trabajadores sociales), educadores, orientadores, pedagogos, comunicadores, estudiantes universitarios, así como asociaciones y familiares comprometidos en la prevención y el acompañamiento de personas en situación de vulnerabilidad.

Inscripciones

El plazo de inscripción estará abierto hasta el 10 de septiembre de 2025, coincidiendo con el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Toda la información y el formulario de inscripción están disponibles en: www.congresosuicidologia.es .

PROGRAMA

-9:00-9:45 horas.

Acreditación y entrega de material (Auditorio Internacional de Torrevieja).

-9:45 - 10:00 horas.

Mesa institucional:

Eduardo Dolón, José Cano, Bartolomé Pérez y Jesús Mesones.

-10:00 - 10:30 horas.

Mesa - Novedades en la prevención de suicidio a nivel nacional y autonómico.

Andoni Anseán y Eduardo Aguilar.

-10:30 – 11:15 horas

Mesa - Insomnio y desesperanza, la importancia del sueño en la prevención del suicidio.

José Martínez Raga y Jesús Mesones.

-11:15 – 12:00 horas

Mesa - Deporte de élite vs salud mental.

Lola Collado y Daniel Plaza.

-12:00 – 12:45 horas

Mesa - La genética del suicidio: estudio Smartomics.

Enrique Baca y Lucía Albarracín.

-12:45 – 14:00 horas

Mesa - El suicidio en el trastorno mental grave: primeros episodios psicóticos y depresión.

Rafael Mora y María Pardo.

-15:30 - 16:45 horas

Mesa - Postvención: la voz de los supervivientes

Modera: Raquel Martínez.

Lucía Abietar y Ascención Moreno.

-16:45 - 18:00 horas

La prevención del suicidio en las aulas.

Modera: Ricardo Recuero.

Conselleria de Educación y Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana.

-18:00 - 18:45 horas

Conferencia magistral: Hablar, educar, prevenir.

Luis Gutiérrez Rojas.

-18:45 - 19:00 horas

Conclusiones y clausura.

Rosa Cañón y Jesús Mesones.

PONENTES

Ana Navarro.

Enfermera. Supervisora de Investigación. Departamento de Salud de Torrevieja.

Andoni Anseán.

Psicólogo, preside la Sociedad Española de Suicidología y la Fundación Española para la Prevención del Suicidio y dirige el Máster en Prevención del Suicidio de la Universidad Pablo de Olavide.

Ascensión Moreno.

Superviviente de duelo por suicidio. Voluntaria de la Asociación Talitha (Albacete).

Bartolomé Pérez.

Director General de Salud Mental y Adicciones. Psiquiatra experto en salud mental comunitaria, ha trabajado en la implementación de estrategias de prevención del suicidio en entornos clínicos y sociales.

Daniel Plaza.

Medalla de Oro. Marcha Atlética. Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

Eduardo Aguilar.

Psiquiatra con trayectoria en investigación sobre trastornos afectivos, ha contribuido a estudios sobre factores de riesgo y prevención del suicidio.

Enrique Baca.

Catedrático de Psiquiatría en la Universidad Autónoma de Madrid y jefe del Departamento de Psiquiatría en la Fundación Jiménez Díaz. Es autor de numerosas publicaciones sobre conducta suicida.

Fundación Blanca de apoyo al deportista.

Organización dedicada a la promoción de la salud mental y la prevención del suicidio, especialmente en el ámbito deportivo y juvenil, en memoria de la deportista Blanca Fernández Ochoa.

Jesús Mesones.

Jefe del Servicio de Psiquiatría en el Hospital Universitario de Torrevieja. Profesor del Grado en Medicina de la UCAM. Vicepresidente de la Sociedad Española de Suicidología.

José Martínez.

Jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Doctor Peset. Profesor Asociado en la Universidad de Valencia.

Lola Collado.

Psicóloga de la Fundación Persona y Salud.

Lucía Abietar.

Directora de la Asociación Talitha (Albacete).

Lucía Albarracín.

Psicóloga especializada en intervención en crisis y prevención del suicidio, ha desarrollado programas de apoyo psicológico en contextos clínicos y comunitarios.

Luis Gutiérrez Rojas.

Psiquiatra del Hospital Clínico San Cecilio de Granada. Profesor titular en la Universidad de Granada. Es especialista en trastorno bipolar y divulgador sobre salud mental. Presidente del Grupo Andaluz para el Estudio del Trastorno Bipolar (GETBA), reconocido por su labor investigadora y docente.

María Pardo.

Psiquiatra de la Unidad de Hospitalización Infanto-juvenil del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón.

Rafael Mora.

Psiquiatra. Jefe de Servicio del Área de Salud Mental del Consorcio Provincial Hospitalario de Castellón. Profesor asociado del Departamento de Medicina de la Universidad Jaume I de Castellón.

Raquel Martínez.

Psicóloga de la Unidad de Salud Mental de Adultos. Hospital Universitario de Torrevieja. Máster en Prevención de la Conducta Suicida. Amplia experiencia en intervención en duelo por suicidio.

Ricardo Recuero.

Maestro. Concejal de Educación del Ayuntamiento de Torrevieja.