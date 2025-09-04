La costa de Pilar de la Horadada se queda sin agua potable

La costa de Pilar de la Horadada lleva sin suministro de agua potable desde las 21 horas de este miércoles como consecuencia de una rotura en la tubería de la red general, que data de principios de los 90. En concreto, la avería se ha producido en la tubería principal de abastecimiento que afecta a toda la zona del litoral del municipio: El Mojón, Las Villas, Las Higuericas, Torre de la Horadada, Río Mar y Mil Palmeras.

Ya antes, desde las 13.30 horas, tan solo salía de los grifos un pequeño hilo de agua.

El Consistorio pilareño ha informado de que el equipo humano de Acciona -la empresa concesionaria del servicio-, en colaboración con el Ayuntamiento, está trabajando para restablecer cuanto antes el suministro. Se espera que esté totalmente restablecido alrededor de las 15 horas.

Así, fuentes municipales aseguran que se ha estado trabajando durante toda la noche. Incluso, de madrugada se ha tenido que fabricar la pieza necesaria que ya se está ajustando y colocando. Se trata de una pieza de fundición dúctil que es la unión en cruz de varias tuberías, de forma que se ha tenido que hacer a medida para poder encajar el diámetro de las cuatro tuberías.

Vecinos rellenan botellas de agua / Información

Mientras, se han habilitado dos puntos para que los ciudadanos puedan rellenar botellas de agua en la plaza Sánchez Lozano de Torre de la Horadada y en el recinto ferial de Pilar de la Horadada, así como se está facilitando también el aseo personal en el polideportivo municipal para aquellos vecinos que lo necesiten. Estas alternativas llevan en funcionamiento desde las 8 horas de este jueves. Las mismas fuentes calculan que de momento han acudido unas 150 personas sin que se hayan producido colas, sino que los usuarios han ido cargando agua conforme iban llegando.