Descubre Tardeada: Orihuela estrena su primer gran festival indie con música, gastronomía y ambiente para todos los públicos

Los días 19 y 20 de septiembre, Orihuela vivirá un momento histórico en cuanto a festivales de música se refiere con la llegada de la primera edición de TARDEADA. Un festival de música indie que nace con la ambición de convertirse en una cita cultural clave para la Vega Baja y proyectar el municipio de Orihuela como un destino joven, lleno de dinamismo, mediterráneo y atractivo para los visitantes.

El festival organizado por la empresa La Música Mola, con la colaboración del Ayuntamiento de Orihuela, TARDEADA aterriza en el Recinto Ferial Los Huertos como el primer evento de música indie en el municipio y el primero de este estilo en toda la comarca.

Un nuevo referente cultural para la Vega Baja

TARDEADA no es solo un festival de música: Es un punto de reunión pensado para reunir a público de todas las edades, gustos y experiencias. Desde la oferta musical hasta la propuesta gastronómica y el enfoque familiar, todo esta diseñado al milimetro para que tanto oriolanos como visitantes disfruten de una experiencia plena y un ambiente abierto y seguro.

El festival busca consolidarse como un referente de ocio en la Vega Baja, llenando un vacío que existía en cuanto a grandes eventos musicales del panorama alternativo y ofreciendo una alternativa cultural potente, diversa y moderna.

Cartel Tardeada / Información

Viernes 19: la escena local toma el escenario con entrada gratuita

El viernes 19 de septiembre, TARDEADA arrancará con una jornada de entrada gratuita dedicada a la escena de la música local. Desde las 19:00h hasta las 00.30h, el escenario se llenará de talento emergente con las actuaciones de bandas como:

Glaziar.

Deuve.

Las Hienas.

Solar Djs.

La Hornet.

Arnicoco.

Además, el recinto se convertirá en un espacio para toda la familia, con actividades infantiles, talleres creativos, hinchables y una amplia selección de food trucks para todos los gustos. Todo pensado para el disfrute de todos.

Sábado 20: 11 horas de música con los grandes del indie nacional

El sábado 20, el gran día del festival: un maratón musical que reunirá a algunos de los nombres más destacados de la música indie y pop-rock del panorama español actual. Desde las 17:00h hasta pasadas las 04:00h, el escenario principal vibrará con los directos de artistas como:

Dorian

Shinova

Varry Brava

La Habitación Roja

Despistaos

Marlena

Efecto Pasillo

...y muchas más sorpresas.

Tardeada Orihuela carteles individuales Instagram Post Dorian / Información

La apertura de puertas será a las 16:30h y se espera una gran afluencia de público. No es para menos: el primer tramo de entradas se agotó en cuestión de minutos tras su anuncio en redes sociales, lo que demuestra el entusiasmo y la expectación que ha generado el festival desde su nacimiento.

Música, sí… pero también sabor y ambiente

Uno de los grandes valores diferenciales de TARDEADA es su apuesta por una experiencia completa. Además de los conciertos, el recinto contará con una cuidada zona de restauración con propuestas gastronómicas variadas, desde opciones veganas hasta street food internacional.

La disposición del recinto, al aire libre y con zonas de descanso, busca que el público pueda disfrutar del festival sin agobios, con libertad de movimiento y en un entorno cómodo y accesible.

Orihuela: ciudad de cultura, juventud y proyección

El nacimiento de TARDEADA responde a una visión clara: hacer de Orihuela un destino cultural de referencia, capaz de atraer a un público diverso y convertir la ciudad en un punto de encuentro para amantes de la música, la cultura y la buena energía.

Este festival no solo trae música, sino que construye identidad, dinamiza la economía local y pone a Orihuela en el mapa como ciudad capaz de generar propuestas frescas, ambiciosas y bien organizadas.

¿Dónde conseguir las entradas?

Las entradas para la jornada del sábado ya están disponibles a través de la web oficial.

No te duermas: las primeras se agotaron al instante, y se espera que el aforo se complete antes del evento.