Este es el motivo por el que hay un fuerte olor a quemado en Torrevieja

Un fuerte olor a quemado ha invadido Torrevieja. Incluso, durante toda la tarde de este jueves se ha podido apreciar una nube de humo. La causa es un incendio que se ha producido en La Marina del Carmolí, que forma parte del Paisaje Protegido de los espacios abiertos e islas del Mar Menor en la Región de Murcia.

La ciudad salinera se encuentra en barco a unos 70 kilómetros del Mar Menor, donde esta tarde se ha declarado un incendio que ha calcinado 3 hectáreas de terreno forestal en el espacio protegido de Torre del Rame, en Cartagena.

Bomberos, apoyados por tres helicópteros, han trabajado en la extinción del fuego, que ha sido estabilizado a última hora de la tarde.

Terreno afectado cerca a la rambla del Albujón / Información

Según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias, poco después de las 18 horas, el teléfono 112 recibía cerca de un centenar de llamadas alertando del fuego, al parecer originado en un cañaveral junto a la carretera RM-F54, cerca de la Rambla del Albujón.

Al lugar se han desplazado bomberos de Cartagena y del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia junto a tres helicópteros de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, así como un helicóptero de vigilancia y control (ACOVI).

También han intervenido tres brigadas forestales con agentes medioambientales y agentes de la Policía Local y la Guardia Civil.